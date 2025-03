Groane

COGLIATE – Nell’ambito delle celebrazioni per la Madona de Marz, uno degli eventi più attesi è senza dubbio la Run Damiano, la tradizionale corsa che si terrà nella giornata di domani, con partenza alle 9, e che ogni anno richiama un gran numero di appassionati di podismo. Il percorso si sviluppa attraverso i suggestivi sentieri del Parco delle Groane, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica a contatto con la natura.

Giunta ormai alla sua nona edizione, la manifestazione si è consolidata come un appuntamento fisso per gli amanti della corsa e per la comunità locale. La presentazione ufficiale ha visto la partecipazione degli organizzatori, che hanno sottolineato il valore dell’evento non solo dal punto di vista sportivo, ma anche come occasione di aggregazione e condivisione. Il successo della Run Damiano è infatti reso possibile grazie al contributo di numerosi volontari che, con impegno e dedizione, collaborano per garantire un’organizzazione efficiente.

Tra le principali novità di quest’anno, è stato annunciato un nuovo percorso di circa 10 chilometri, leggermente modificato rispetto alle edizioni precedenti. La maggior parte del tracciato si snoda all’interno del Parco delle Groane, con alcune varianti che lo rendono ancora più interessante e adatto a diversi livelli di preparazione.

L’attesa è alta tra i runner locali, che ormai considerano la Run Damiano un appuntamento imperdibile. Con il suo mix di sport, natura e tradizione, l’evento si conferma un simbolo della comunità cogliatese, pronto a regalare un’altra giornata di emozioni a partecipanti e spettatori.

(Foto: edizione dello scorso anno)

