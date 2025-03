Sport

ROVELLASCA – “Dopo la conquista del titolo europeo Wku di kickboxing già sul ring di The Arena e la straordinaria partecipazione al Kunlun in Cina, Nicolas Novati punta a conquistare il titolo mondiale. Incrocerà guantoni e tibie con Jaroslav Dubsky”: è il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli, a preentare la riunione pugilistica, trasmessa dalle 20 su Dazn, sul ring anche Novati, di Rovellasca ed ex studente all’Itis “Giulio Riva” di Saronno.

Warrior’s Legacy è l’edizione numero 7 di ‘The Arena‘, l’evento internazionale di sport da combattimento in programma il 22 marzo al Casinò di Campione d’Italia. La serata, organizzata da Marco Re e Laura Scherini e dal The King Fight Club, promette ancora una volta grande spettacolo.

“Crediamo negli sport di contatto, forti – ha detto Il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani ddella REgione Lombardia, Federica Picchi– che stanno riscuotendo grande successo tra i giovani. Queste discipline riescono a insegnare anche il rispetto delle regole, a catalizzare le energie in un forte agonismo, senza mancare di rispetto all’avversario. Ci sono i valori dello sport, dell’impegno, del sacrificio e anche il valore della squadra. Dal fisioterapista all’addetto pulizie della palestra, in questo mondo c’è un gran lavoro collegiale, dove l’atleta è solo la punta dell’icerberg. Come Regione Lombardia siamo vicini a questi campioni, che meritano tutto il successo di pubblico e di attenzione possibili”.

Aprirà la serata la card Adam Stroppa del team Valdinocci, noto per la sua partecipazione al reality di Ufc. Dopo la partecipazione al torneo Leone, punta a proseguire la propria ascesa internazionale. Fa copia e incolla Dascanio, anche lui partecipante al torneo Leone e chiamato a confermarsi su un ring prestigioso contro un avversario giovane ma esperto come Oscar Cambiaghi.

Prima delle cinture e della carrellata internazionale, durante la serata ci sarà spazio per un derby femminile italiano molto atteso. La campionessa europea Wku Carlotta Dama incrocerà guantoni e tibie con la giovane stella nascente Giorgia Pieropan, reduce dall’esperienza thailandese che l’ha vista combattere e vincere anche nella terra dei Nak Muay. Una sfida di alto profilo sportivo e sociale visto l’impegno di entrambe al fianco di diverse associazioni solidali.

The Arena, le cinture della serata

Il capitolo cinture si aprirà con la corsa al titolo italiano Pro Fight1 di William Di Loreto del The King Fight Club. Il matchche anticipa la sfida mondiale di un altro componente del team guidato da Marco Re: Nicolas Novati a caccia del titolo mondiale Wku.

In mezzo, la sfida internazionale tra Davide Lombardi (anche lui reduce dal Torneo Leone) e lo svizzero-domenicano Francesco Ippolito e quella tra il Campione del mondo pugliese Domenico Lomurno e lo spagnolo Alex Gonzales, scelto per la sua bravura e lo spessore internazionale.

Per l’occasione è stato svelato il nome dell’avversario di Ruben Sciortino, che sarà Vittorio Bianchini. Il focus si sposta su Lorenzo di Vara che sarà impegnato in un prestige fight, utile a scalare la classica Wbc, sul ring del Casinò di Campione dove ha già conquistato la cintura Iska e da dove, spera di riprendere la scalata verso la cintura ‘verde’.

Sfida tra campioni

Sfida tra Campioni del mondo quella tra Taras Hnatchuk, campione del mondo Iska reduce dall’esperienza al K1 e Samuele De Meis, campione mondiale Wku protagonista al Kunlun, in un match che si annuncia spettacolare vista l’abilità di entrambi di chiudere la contesa prima del limite.

Fa il suo ritorno su un ring europeo, in un match che vale il titolo Mondiale Iska, Lenny Blasi. L’ ‘enfant prodige’ che ha calcato il ring di One Championship in più occasioni, torna protagonista a ‘The Arena’ dopo il Ko alla prima ripresa inferto nel 2023 e l’ascesa internazionale che gli è valsa, tra l’altro, un titolo europeo Iska e una parentesi al K1 in Giappone. Sul suo cammino troverà la superstar francese, quattro volte Campione del mondo Wako e protagonista al K1, Remi Parrà del team Carcharias.Ma non finisce qui.

I promoter Re e Scherini hanno ufficializzato la presenza di Martine “The Italian Queen” Michieletto. L’atleta valdostana va ad aggiungersi al capitolo 2 della sfida Mattia Faraoni- Danut Hurduc che tanto aveva fatto discutere nell’ultima edizione di Oktagon. Sfida proposta il 22 marzo come degna chiusura di una notte che promette un caleidoscopio intenso di emozioni.

(foto: Nicolas Novati in una immagine di qualche anno fa)

22030225