TRADATE – Il Comune di Tradate in collaborazione con l’Associazione 33&45 è lieto di riaccendere i giradischi e radunare il network di cultori e collezionisti per la terza attesissima edizione di Tradate in vinile.

Presso la Biblioteca Civica Frera di via Zara 37, domenica 23 marzo, dalle 10 alle 18 avrà luogo una rassegna espositiva, culturale e mostra-mercato legata alla musica e alla memorabilia, ai supporti fisici, ai dischi, al collezionismo, alla dj & vinil-culture e all’ascolto di quel sound un po’ vintage, vibrante e scricchiolante, amatissimo anche dai giovanissimi!

Circa 15 tra cultori, hobbisti, collezionisti ed editori indipendenti proporranno tonnellate di materiale di ogni epoca e gusto, con giradischi sempre accesi, a rotazione.

Inoltre, in omaggio alla cornice che ospita l’evento, nel corso della giornata sarà presentato il nuovo libro di Niccolò Pala “Pulp Fiction in the Naked City” – un dialogo immaginario e folle tra due geni della cultura contemporanea: il polistrumentista sperimentale John Zorn e l’amato regista Quentin Tarantino. Intervento e dialogo con l’autore alle 15.30 .

Ingresso gratuito, evento adatto a tutta la famiglia.

