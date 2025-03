Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Azione in merito alla scelta di sostenere Ilaria Pagani

In molti ci hanno chiesto perché abbiamo deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Ilaria Pagani.

Perché in Ilaria, nelle sue parole e nel suo impegno, abbiamo sempre visto la volontà di coinvolgere nuovamente i cittadini e di rispondere concretamente ai tanti bisogni della città.

Come lei, crediamo in una visione di Saronno basata su una rete di servizi — educativi, sociali, di sicurezza pubblica, ricreativi, culturali, sportivi — in grado di rendere la città interessante, capace di far crescere le nuove generazioni e di prendersi cura delle persone più fragili.

Vogliamo, inoltre, come lei, una progettazione urbanistica e viabilistica al servizio dei cittadini, della loro quotidianità e della qualità della vita, non di battaglie ideologiche o dell’interesse di pochi.

È una proposta liberale, riformista, pragmatica, in linea con il nostro impegno di sempre: l’analisi onesta della realtà e lo sforzo di migliorare la vita delle persone.

Altri ci hanno chiesto: perché una lista civica?

Perché vogliamo mettere questa nostra visione a disposizione della città, coinvolgendo tutti, anche chi non fa parte di Azione. Per questo, promuoviamo la creazione di una lista civica, con personalità e giovani provenienti da diverse esperienze, purché si riconoscano in queste priorità e in questo metodo di lavoro.

Abbiamo già ricevuto messaggi di interesse e disponibilità a collaborare a questo progetto e, naturalmente, rimaniamo aperti a confrontarci con chiunque lo desiderasse, al nostro indirizzo [email protected] o attraverso i nostri canali social.

Perché, per progettare Saronno, occorre essere in tanti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti