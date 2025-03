Città

SARONNO – L’attesa è finita: oggi alle 11,30 nella storica sede della Cooperativa Popolare di via Micca Augusto Airoldi ex sindaco scioglierà la riserva e spiegherà la propria posizione per le prossime elezioni amministrative.

Eletto nell’ottobre 2020 alla guida della città Augusto Airoldi ha dato le proprie dimissioni ponendo fine, grazie alla contestualità di quelle di 17 consiglieri comunale di maggioranza ed opposizione alla propria amministrazione dopo una crisi di 6 mesi. Fin dalla conferenza stampa in cui ha annunciato le dimissioni appellandosi ai consiglieri comunale di “centro, destra e sinistra” per evitare un anno di commissariamento con un le dimissioni contestuali è apparso evidente come in realtà l’ormai ex sindaco tenesse alla concretizzazione del proprio programma elettorale “che ha una finestra temporale di dieci anni”.

Facile pensare, vista anche l’annunciata presenza di alcuni amici, che la conferenza stampa sia stata convocata per annunciare la discesa in campo. Malgrado un lungo braccio di ferro infatti il Pd ha scelto come candidato sindaco Ilaria Pagani. In suo sostegno è arrivata prima una civica di Azione e nella serata di ieri Tu@Saronno.

Interessante quindi la conferenza di oggi di Augusto Airoldi determinante non solo per capire la discesa in campo, le motivazioni, i sostenitori ma anche possibili scenari per il secondo turno.

