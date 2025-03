Saronnese

GERENZANO – Anche quest’anno la “Sagra del Pane” ha rinnovato il suo appuntamento con la solidarietà, offrendo un aiuto concreto alle famiglie più bisognose del territorio. L’iniziativa, giunta alla sua tredicesima edizione, è stata organizzata dall’associazione “I Colori di Gerenzano”, con il patrocinio del Comune.

Nella mattinata di domenica, i volontari hanno allestito i loro banchetti nelle piazze De Gasperi e XXV Aprile, oltre che in alcune vie del paese, per vendere il pane e raccogliere fondi da destinare alla Caritas. Il ricavato (2205 euro) è stato devoluto e sarà utilizzato per sostenere le famiglie in difficoltà economica.

Grazie alla generosità dei cittadini, sono stati venduti oltre 400 sacchetti di pane, un risultato che conferma l’importanza e il valore della manifestazione. L’evento ha coinvolto numerosi volontari e sostenitori, tra cui fornai locali e aziende del territorio, che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto ai panificatori che hanno offerto il loro supporto, ai volontari che hanno dedicato il proprio tempo e alla tipografia che ha fornito il materiale necessario per l’organizzazione. Il successo dell’evento dimostra come la comunità di Gerenzano sia sempre pronta a tendere una mano a chi si trova in difficoltà, rafforzando lo spirito di solidarietà che caratterizza il paese.

La “Sagra del Pane” si conferma quindi non solo un momento di condivisione e tradizione, ma anche un’importante occasione per fare del bene e aiutare concretamente chi ha più bisogno.

