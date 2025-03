Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Settimana impegnativa per i volontari dell’associazione nazionale carabinieri di Caronno Pertusella: una “full immersion” di educazione stradale, riservata agli studenti delle classi seconde delle scuole primarie di Caronno Pertusella e Cesate, svolta in modalità indoor, con l’utilizzo anche del “Risk Road”, il tappetone in Pvc di 30 metri quadri che raffigura un’area con diverse strade che si intersecano, riproducendo situazioni simili a quelle che viviamo sulle nostre strade, rotatorie comprese.

Da lunedì a venerdì scorso, cinque mattinate dedicate ad incontri interattivi, durante i quali i ragazzi sono stati stimolati con domande e con suggerimenti, volti a renderli consapevoli delle differenze (forma, colore e disegni) che esistono tra i principali cartelli stradali, oltre ad apprendere il modo corretto di attraversare le strade.

A seguire, “la prova pratica”: ognuno di loro ha scelto se interpretare un pedone, un ciclista, un motociclista o un automobilista e, quindi, percorrere le strade del tappetone, facendo attenzione a rispettare la segnaletica, soprattutto i segnali di stop, il corretto senso di marcia, il rispetto della precedenza sulle rotatorie, il metodo sicuro di attraversamento delle strade, utilizzando esclusivamente le strisce pedonali e la “regola dei 4 sguardi”. Una serie di esercizi di facile comprensione, già testati con successo nelle edizioni precedenti, che hanno lo scopo di aiutare i giovani a comprendere che ovunque ci sono delle regole, quindi anche sulla strada: imparare a riconoscerle e rispettarle sta alla base di una circolazione sicura per tutti.

Cinque plessi, dodici classi, circa duecentosessanta studenti e ventinove docenti: questi i numeri dell’ennesima performance dei volontari in tuta rossoblu, sempre più protagonisti dei tanti progetti di collaborazione con le realtà scolastiche del territorio.Dall’inizio dell’anno scolastico, sono stati organizzati parecchi incontri sui vari progetti concordati con le direzioni didattiche: sicurezza a scuola e a casa, attività propedeutiche alle prove di evacuazione, educazione stradale, utilizzo corretto del numero unico per le emergenze (Nue 112), educazione ambientale con particolare riferimento al rischio alluvioni.

Giovedì 3 aprile, ci sarà il ritorno degli operatori della polizia postale, che incontreranno le classi quinte su cyberbullismo e pericoli legati all’errato utilizzo dei social e della rete in genere. Quella stessa sera sarà dedicata agli adulti, con un appuntamento cui si consiglia di non mancare, nella sala del cinema di Caronno Pertusella, in via Adua. A seguire vi saranno poi altri progetti da calendarizzare entro la fine dell’anno scolastico.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti