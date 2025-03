SARONNO – L’area dell’ex Lazzaroni potrebbe tornare industriale se non verrà presentato un progetto concreto entro il 4 aprile: il Comune ha ufficializzato la scadenza, che rappresenta un punto cruciale per il futuro urbanistico della città.

Grazie all’iniziativa di uno studente saronnese, un gruppo di studenti del Politecnico di Milano ha visitato la città per conoscerne il patrimonio architettonico e urbanistico.

Roberto Pacchetti è stato nominato nuovo direttore dei Tgr della Rai: originario di Saronno, ha una lunga esperienza giornalistica e si prepara a guidare l’informazione regionale nazionale.

Il gruppo Tu@Saronno ha annunciato ufficialmente il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Francesco Pagani, attuale vicesindaco, per le prossime elezioni comunali.

Il movimento L’Italia c’è ha replicato alle dichiarazioni di Cassani sottolineando la propria identità come partito autonomo e non come “corrente sotterranea”.

Studenti, docenti e famiglie del collegio Castelli hanno partecipato al pellegrinaggio al Duomo di Milano, accolti dall’arcivescovo Mario Delpini in un momento di fede e comunità.

Alla casa di riposo Focris si è festeggiato il centesimo compleanno di Francesca Tonani, circondata da familiari, amici