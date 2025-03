Acquistare Bitcoin a intervalli regolari, come fa MicroStrategy, o puntare sul mining, come il governo del Bhutan, sono metodi leciti per accumulare la criptovaluta. Tuttavia, alcuni hanno scelto una via decisamente meno trasparente: il furto su larga scala.

La Corea del Nord, infatti, grazie alle operazioni del gruppo di hacker Lazarus, ha fatto del cybercrimine una vera e propria strategia economica. L’ultimo colpo messo a segno è stato clamoroso: 1,4 miliardi di dollari sottratti alla piattaforma Bybit in un attacco fulmineo.

Questa operazione ha permesso a Pyongyang di scalare rapidamente la classifica dei detentori di Bitcoin, superando persino paesi che hanno adottato strategie più convenzionali per accumulare BTC.

L’efficienza con cui la Corea del Nord ripulisce i fondi sottratti è sorprendente. Dopo il colpo realizzato sull’exchange Bybit, nel giro di soli dieci giorni, l’intero bottino era stato ripulito tramite protocolli DeFi come THORChain. Questo dimostra l’altissimo livello di competenza del gruppo Lazarus e la difficoltà di bloccare il flusso di denaro rubato.

Ma questo è solo l’ultimo di una lunga serie di colpi:

Le autorità statunitensi stimano che quasi la metà dell’intero programma di produzione missilistica del regime nordcoreano sia finanziato da queste attività illecite.

Con 13.518 BTC in portafoglio (circa 1,13 miliardi di dollari), la Corea del Nord ha superato il Bhutan (10.635 BTC) ed El Salvador (6.118 BTC), due paesi che hanno investito in Bitcoin in modo completamente legale.

Nonostante questo importante salto in avanti, tuttavia Pyongyang è ancora lontana dalle superpotenze delle criptovalute. Gli Stati Uniti, infatti, dominano la classifica attuale, con 198.109 BTC posseduti, gran parte dei quali sequestrati in operazioni giudiziarie contro attività illecite.

Segue il Regno Unito con 61.245 BTC, consolidando il proprio ruolo tra le nazioni più attive nel settore. Anche la Cina, pur non divulgando informazioni precise al riguardo, si ritiene possieda grandi quantità di Bitcoin provenienti da sequestri.

L’attacco a Bybit non ha colpito solo l’exchange stesso: anche OKX è finito sotto i riflettori, sospettato di aver involontariamente facilitato il riciclaggio dei fondi sottratti. Per evitare ripercussioni, OKX ha negato ogni coinvolgimento, mentre le autorità europee hanno intensificato la sorveglianza su questo tipo di operazioni.

Il furto di Bitcoin da parte della Corea del Nord sta diventando un problema sempre più difficile da gestire. Sanzioni e congelamento degli asset non sembrano sufficienti a fermare il gruppo Lazarus, che continua a muoversi con rapidità e straordinaria efficacia. Le grandi domande rimangono: riuscirà la comunità crypto a fermare questa macchina del furto? E fino a che punto Pyongyang potrà spingersi prima che qualcuno le metta un freno definitivo?

