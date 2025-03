news

La North Carolina ha preso una decisione storica: il 10% dei fondi pubblici sarà destinato all’acquisto di Bitcoin come fondo strategico dello Stato, suscitando grande entusiasmo tra i massimalisti delle crypto.

Si tratta di un passo estremamente significativo che, pur non avendo un impatto immediato sul prezzo di BTC, rappresenta un altro tassello fondamentale nel quadro complessivo. Questi Bitcoin saranno custoditi in wallet multi-firma e verranno pubblicati report mensili per mostrare esattamente l’ammontare detenuto nelle casse statali.

La decisione, promossa dai repubblicani, è stata sostenuta dal senatore locale, il quale ha legami con Trump e il suo fondo strategico.

Quanto è rilevante questa notizia? Per il prezzo di Bitcoin, al momento, è irrilevante, dato che BTC si trova in una fase laterale che potrebbe proseguire ancora. Tuttavia, per la crescita di Bitcoin in generale, si tratta di un evento cruciale, potenzialmente capace di innescare un “effetto valanga” negli Stati Uniti e oltre.

Se gli USA nel loro complesso dovessero creare un fondo strategico e altri Stati iniziassero a comprare Bitcoin, è evidente che molti altri potrebbero seguirne l’esempio.

Ciò diventerebbe estremamente rilevante anche per il prezzo di BTC se Stati come la California, il Texas o la Florida (tanto per citarne alcuni) aderissero a questa tendenza. Questi Stati, infatti, possiedono un peso economico enorme, con la sola California che vanta un PIL quasi doppio rispetto a quello dell’Italia.

Se dovesse verificarsi un’acquisizione su larga scala, il flusso di capitali destinato all’acquisto di Bitcoin e di altre crypto potrebbe raggiungere livelli enormi. Tutto ciò riporta alle previsioni di molti analisti crypto, che stimano un valore di Bitcoin intorno ai 200.000 dollari entro la fine dell’anno o persino del ciclo attuale, una prospettiva resa ancora più plausibile da queste notizie.

La vera incognita è se resteranno Bitcoin acquistabili per gli investitori privati, considerato che sempre più Stati potrebbero accumularli nei propri bilanci.

Prevedere le implicazioni precise di questo fenomeno è quasi impossibile, ma di certo è facile adottare una visione bullish su Bitcoin leggendo queste notizie.

BTC Bull (BTC) cresce insieme a Bitcoin

Un token che sta guadagnando grande visibilità, in questa fase del mercato, è BTC Bull (BTCBULL), una meme coin con una caratteristica davvero unica.

Si tratta, infatti, della prima meme coin dedicata a Bitcoin e al bull market di questa crypto, con una strategia innovativa: premiare la propria community con airdrop di Bitcoin veri.

Sì, proprio così: BTC Bull ha realmente in programma di distribuire Bitcoin alla sua community, sia per celebrare i traguardi di prezzo storici di BTC sia per proprie finalità di marketing. È facile intuire, infatti, come una meme coin apparentemente simile a tante altre possa distinguersi agli occhi degli investitori grazie a questa dinamica.

Gli sviluppatori di BTC Bull puntano su questa strategia per spingere il prezzo del token $BTCBULL verso l’alto, un obiettivo che appare realistico alla luce delle premesse.

Chi non ha mai sognato di ricevere Bitcoin passivamente come regalo? Con BTC Bull, oggi ciò è possibile semplicemente acquistando il token $BTCBULL e mettendolo in staking. Lo staking, infatti, permette di diventare eleggibili per l’airdrop, che avverrà in occasione di eventi celebrativi di determinati traguardi di prezzo raggiunti da BTC.

Tuttavia BTC Bull offre anche altri vantaggi. Infatti, lo staking del token garantisce rendimenti elevati, consentendo di incrementare rapidamente la propria quota e partecipare al successivo airdrop con maggiori risorse. Questa soluzione permette di ottenere esposizione sia a Bitcoin sia a una meme coin ad alto potenziale, con prospettive di crescita interessanti.

Attualmente, BTC Bull è acquistabile in fase di prevendita, durante la quale ha già raccolto quasi 4 milioni di dollari in poche settimane, con un afflusso costante di capitali.

Il prezzo del token $BTCBULL è oggi di 0,002415 dollari, ma è destinato ad aumentare con l’avanzare delle fasi di prevendita. Chi vuole acquistarlo, pertanto, dovrebbe muoversi rapidamente, per approfittare così delle condizioni estremamente favorevoli della prevendita.

