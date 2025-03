Cronaca

MISINTO – Momenti di grande apprensione oggi alle 10 in via Padovan, a Cascina Nuova di Misinto, dove un uomo di 60 anni si è sentito male alla fermata del bus: sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa ed è arrivata l’auto-infermieristica; il sessantenne, apparso in gravi condizioni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano.

In via Padovan è rapidamente sopraggiunta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno: i militari dell’Arma si sono occupati di supportare i soccorritori e di deviare il traffico in arrivo, per fare in modo che le operazioni di soccorso potessero avvenire in sicurezza.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: un precedente intervento sul territorio da parte di carabinieri ed ambulanza)

22032025