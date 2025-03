SARONNO – Si è aperta ieri in viale Giovanni Amendola la Festa Siciliana, che fino a domenica 23 marzo porterà in città i sapori, i profumi e l’atmosfera tipica dell’isola, con una tre giorni all’insegna della tradizione gastronomica e del folklore.

La manifestazione offre un ricco percorso dedicato allo street food e ai prodotti tipici siciliani: tra le specialità proposte ci sono arancine, fritto misto, pane con la milza, pasta con le sarde, stigghiola, cannoli, cassate e molte altre prelibatezze. Il tutto sarà accompagnato da una selezione di birre e vini artigianali provenienti dal territorio.

Non mancheranno momenti di intrattenimento, musica e animazione per tutta la famiglia. Tra gli ospiti attesi anche l’attore conosciuto per il ruolo di “King Kong” nel film Mary per Sempre, disponibile per incontrare il pubblico e firmare autografi.

La Festa Siciliana ha un orario continuato dalle 10 alle 24. L’area ristoro sarà aperta sia a pranzo che a cena.

L’ingresso è libero. L’iniziativa è organizzata da APS Sicilia Promotion. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0941 670190.

