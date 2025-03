Eventi

SARONNO – Dopo otto giorni di emozioni, riflessioni e scoperte, Giorni diVersi giunge alla sua giornata conclusiva, chiudendo questa quarta edizione con un ultimo, intenso abbraccio alla poesia. Domenica 23 marzo, Saronno diventerà ancora una volta il palcoscenico di letture, performance e incontri che daranno voce al tema “L’Altro”, filo conduttore del festival. Sarà un’occasione per raccogliere le parole condivise, i versi scambiati, le esperienze vissute, in un evento che vuole essere non una fine, ma un nuovo inizio: un invito a portare con sé la poesia nel quotidiano, a continuare il dialogo e a guardare il mondo con occhi aperti alla diversità.

L’ultima giornata del festival, domenica 23 marzo, si aprirà alle 11, in Villa Gianetti (via Roma 20), con Milo De Angelis, che presenterà la sua nuova traduzione de “I Fiori del Male” di Baudelaire. Un’opera che ha segnato intere generazioni di lettori e che, attraverso la sua nuova resa in italiano, troverà una nuova linfa poetica.

Nel pomeriggio, alle 17, sempre a Villa Gianetti, il poeta Giancarlo Consonni presenterà la sua raccolta “Il conforto dell’ombra” (Einaudi, 2025). Un’opera che rievoca la memoria dell’infanzia attraverso immagini poetiche e impressioni sensoriali, un viaggio nella nostalgia e nella bellezza della vita vissuta.

Con quest’ultimo incontro si chiude Giorni diVersi 2025, un’edizione che ha esplorato l’altro in ogni sua forma, dimostrando ancora una volta che la poesia è un ponte capace di unire le persone al di là di ogni confine.

