SARONNO – Si aggirava col giubbotto ma sotto senza calzoni e mutande davanti al Santuario della Beata vergine dei miracoli: l’uomo è stato notato da alcuni passanti, appariva in stato confusionale e così sul posto sono accorse le pattuglie di carabinieri e polizia locale, ed è stata datta arrivare una ambulanza della Croce rossa saronnese.

L’interessato, un 41enne che sarebbe la stessa persona che già nelle scorse settimane si era resa protagonista di simili, inspiegabili episodi, non ha fatto nulla per dileguarsi: è apparso comunque tranquillo e collaborativo, è stato coperto e caricato sulla autolettiga e quindi è stato trasportato all’ospedale cittadino per gli accertamenti sanitari del caso.

Si è trattato di un fuori programma, nei pressi del tempio sacro di piazzale Santuario, che ha richiamato l’attenzione di tanti residenti nella zona ed automobilisti di passaggio, tutti a chiedersi cosa stesse accadendo.

(foto archivio: forze dell’ordine in piazzale Santuario per un precedente intervento)

22032025