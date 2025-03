SARONNO – La Inox Team Saronno Softball dà il benvenuto a Sara De Luca, atleta classe 2002 di origine romana, che andrà a ricoprire i ruoli di ricevitore, di terza base e di esterno.

Nonostante la sua giovane età Sara vanta già un’ottima esperienza internazionale, infatti è appena arrivata dalla Nuova Zelanda dove con la formazione del Otahuhu softball, sobborgo di Auckland, ha vinto il “Womens Open Club Championship 2025”. Dal 2016 al 2018 in A2 nel Cali Roma 1972, nel 2019 si sposta a Caserta dove debutta nel massimo campionato italiano. Nel 2020 si trasferisce a Parma dove, oltre a frequentare la facoltà universitaria di Scienze motorie, col Gruppo Oltretorrente disputa ben quattro campionati di cui tre in Sere A1. Come detto alla giocatrice romana non manca l’esperienza internazionale, nel 2024 con l’Italia U22 di Softball vince l’argento Europeo di categoria, mentre col club svizzero Zurich Challangers gioca la “fase B” della Coppa delle Coppe.