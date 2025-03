Softball

BOLLATE – Elisa Cecchetti scrive un pezzo di storia del softball italiano e diventa la prima giocatrice azzurra a trionfare nella Liga Mexicana de Softbol. La stella della Nazionale è infatti tra le grande protagoniste della vittoria del campionato da parte delle Diablos Rojos che, dopo una stagione sempre al vertice, hanno conquistato il titolo superando con uno sweep di tre partite a zero le rivali delle Sultanes Femenil.

Dopo il successo iniziale in gara uno per 7-6, le Diablos Rojos si sono infatti imposte anche nella seconda partita per 6-4. Questa notte il decisivo successo per 5-0, maturato grazie a un avvio importante di gara, con quattro punti segnati nelle prime tre riprese di gioco. Per Elisa Cecchetti, oltre al consueto ottimo contributo difensivo dietro al piatto di casa base, anche l’importante supporto in fase offensiva, come testimoniato dalla media battuta di .364 nella Serie Finale, frutto di 4 valide in 11 turni nel box di battuta con 2 punti segnati.

Insieme a Elisa Cecchetti – volto noto del Mkf Bollate e di Italia softball – hanno preso parte alla Liga Mexicana de Softbol anche altre Azzurre: Giulia Longhi e Marta Gasparotto con Bravas de Leon, Ilaria Cacciamani (Diablos Rojos del Mexico e El Aguila di Veracruz), Alice Nicolini (Algodoneras de Union Laguna), Isabella Dayton (Charros) e Christina Toniolo (Olmecas).

