TRADATE – Un’occasione per conoscere spazi e servizi dedicati ai più piccoli: sabato 5 aprile 2025, dalle 9 alle 12, l’asilo nido Santina Bianchi aprirà le sue porte ai genitori interessati, con un open day che permetterà di visitare la struttura e ricevere informazioni sulle attività educative.

L’incontro si svolgerà presso la sede dell’asilo, in via Oslavia 19, e sarà rivolto alle famiglie che desiderano iscrivere i propri bambini per il prossimo anno educativo. Per partecipare, è necessario inviare una mail all’indirizzo [email protected] entro il 28 marzo 2025, specificando l’età che il bambino avrà a settembre 2025.

Un’opportunità utile per conoscere da vicino l’ambiente scolastico e il personale educativo che accompagnerà i più piccoli nel loro percorso di crescita.

