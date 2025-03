Cronaca

ORIGGIO – È stato trasportato in ospedale in codice giallo l’uomo di 59 anni investito questa mattina, sabato 22 marzo, in via per Lainate, nei pressi dell’incrocio con via Da Vinci.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – dipendente di un’azienda della zona – stava attraversando la strada quando è stato travolto da un’auto proveniente da Lainate e diretta verso Saronno. L’impatto è stato violento: il pedone ha sbattuto la testa contro il parabrezza ed è caduto sull’asfalto.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito. La centrale operativa Areu ha inviato un’ambulanza della Sos di Uboldo e un mezzo di soccorso avanzato da Milano. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato stabilizzato e trasferito in ospedale in codice giallo.

A gestire l’intervento e i rilievi è stata la polizia locale di Origgio, che ha regolato il traffico con senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada. Gli agenti stanno ora raccogliendo elementi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’investimento.

(foto archivio)

