Comasco

TURATE – L’Amministrazione comunale di Turate continua la sua battaglia contro l’inciviltà e l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Il problema non si limita alle aree boschive, ma coinvolge anche i cestini pubblici del paese, spesso utilizzati impropriamente per depositare sacchi interi di spazzatura domestica.

Per contrastare questa situazione, nella giornata di oggi si terrà una nuova edizione della “giornata ecologica”, con l’obiettivo di ripulire il territorio e sensibilizzare i cittadini sulla corretta gestione dei rifiuti. L’evento, che avrà inizio alle 8 del mattino, vedrà la partecipazione di volontari e membri dell’amministrazione locale.

Il sindaco Alberto Oleari ha ribadito l’importanza del rispetto delle regole per una raccolta differenziata efficace. Un errato smaltimento dei rifiuti non solo danneggia l’ambiente, ma crea disagi per l’intera comunità. Per questo motivo, l’amministrazione ricorda ai cittadini le corrette modalità di conferimento: i rifiuti indifferenziati vanno gettati negli appositi sacchi grigi, l’umido nei sacchi biodegradabili, la plastica e gli imballaggi nel sacco giallo, mentre vetro e lattine devono essere depositati negli appositi bidoni verdi. Fondamentale anche rispettare i giorni stabiliti per l’esposizione dei rifiuti.

L’amministrazione comunale sottolinea che ogni infrazione comporta non solo il degrado del paese, ma anche costi aggiuntivi per lo smaltimento e possibili sanzioni per i trasgressori. L’invito ai cittadini è chiaro: rispettare le regole per garantire un ambiente più pulito e vivibile per tutti.

Con queste iniziative, Turate cerca di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, promuovendo una maggiore responsabilità civica e il rispetto per il territorio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti

22032025