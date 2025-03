Sport

SARONNO-CARONNO-LIMBIATE – Torna in campo la serie B maschile di volley. Questa sera il 20esimo atto di un campionato combattuto e avvincente.

Saronno, dopo la vittoria per 3-1 ai danni di Vero Volley, deve riconfermarsi in casa alle 18:00 contro Sant’Anna Torino. Non sarà affatto una partita semplice, con i piemontesi desiderosi di riscatto dalla pesante sconfitta per 1-3 nel derby contro Parella.

La capolista Limbiate, per tenere a distanza gli amaretti, dovrà invece imporsi contro Desio, squadra che naviga nella parte bassissima della classifica e che, salvo grosse sorprese, ha già praticamente un piede in serie C. La sfida è programmata per le 20:00 di stasera al palazzetto di Via Tolstoj di Limbiate.

Caronno, infine, giocherà alle 21:00 in trasferta a Novi Ligure. Ai giallo-blu servono tre punti per restare in scia delle più forti e poter continuare a sperare di lottare per un obiettivo concreto in questo finale di stagione.

