Sport

MESTRE – Trentatreesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West per l’Az Pneumatica Robur Basket Saronno, sul cammino dei biancoazzurri ci sono i biancorossi della Gemini Mestre.

L’inizio della squadra di coach Stefano Gambaro è incoraggiante : sul 4-4, tripla di Nasini, due punti di Maspero e un gioco da tre punti di nuovo di Nasini, parziale Saronno e 4-12, timeout per coach Ferrari. Si risistemano i padroni di casa che cominciano a rosicchiare punti fino al primo vantaggio di serata sul 17-16, ma nell’ultimo minuto due bombe firmate Maspero e Negri permettono il controsorpasso, 17-22 a fine primo quarto.

Si riparte, Giordano ne segna quattro in fila, risponde Fioravanti con tre tiri liberi a bersaglio. La Robur riesce a gestire il vantaggio, anche se Aromando con la sua fisicità comincia a diventare un problema non da poco. Mazzucchelli a tre minuti dalla sirena porta avanti i suoi 35-34 grazie a una tripla e una penetrazione, Gambaro chiama timeout. In uscita dal minuto, altro parziale di 6-0 per Mestre, Saronno non affonda e resta a galla grazie al gioco da tre punti trasformato da Pellegrini. Maspero infila ancora il canestro dall’arco per il -1, nell’ultimo giro d’orologio, peró, Aromando, Galmarini e Giordano mettono punti importanti e il primo tempo si chiude 49-40.

Lo Biondo spara subito dalla distanza, lo segue Contento con un tiro da sotto e la Robur scivola a -14. Colombo si iscrive al tabellino (7 punti nel tempino per lui) e con il sostegno di Maspero (top scorer di serata per Saronno con 20 punti) gli ospiti tornano sino al -6. Le due triple di Brambilla nel finale indirizzano la partita, alla sirena Mestre guida 71-57.

Il quarto quarto di fatto non esiste, 6-0 di parziale per i biancorossi e Saronno si trova sotto di 20. Gli ultimi minuti scorrono veloci, vince Mestre 91-70.

Sfida che giá sulla carta si preannunciava complicatissima per Saronno, contro una delle squadre più competitive e in forma del girone. Non bisogna mollare un centimetro, sarà durissima, ma mancano ancora cinque partite. Si riparte venerdì 28 marzo, palla a due alle 20.30, si gioca in casa contro Casale Monferrato.

Maspero 20, Nasini 9, Tresso 9, Colombo 7, Quinti 6, Pellegrini 6, Negri 5, Fioravanti 5, De Capitani 2, Tolotti 1.

Vuoi essere aggiornato in tempo reale su tutte le notizie della Robur? Iscriviti al canale Telegram dedicato all’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno cliccando qui https://t.me/rourbasketils