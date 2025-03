Basket

MESTRE – Dopo lo stop di due settimane per la Coppa Italia, stasera riparte il campionato di Serie B Nazionale Old Wild West per l’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno. La squadra di coach Stefano Gambaro parte in direzione Veneto, si va in casa della Gemini Mestre.

Il roster guidato da coach Mattia Ferrari, ex Robur, è sulla carta uno dei più competitivi del campionato. In avvio di stagione, qualche incidente di percorso ha fatto perdere ai biancorossi un po’ di terreno, ma nelle ultime settimane si possono vantare, tra le altre, due illustri vittime come le capolista Treviglio e Legnano.

La principale caratteristica di Mestre è la fisicità, con un pacchetto lunghi imponente e profondo guidato da Aromando (19 punti di media), Mazzucchelli, Galmarini e Lo Biondo. Poi c’è l’ottimo play Giordano, oltre agli esterni Reggiani, Contento e Brambilla. Formazione in formissima e che vanta giocatori davvero importanti.

Per la Robur brucia ancora la sconfitta rocambolesca nella gara d’andata, una partita gestita perfettamente fino a un secondo dalla fine, quando Mestre compì il sorpasso decisivo. Una delle migliori prestazioni dell’anno per Saronno, ma, come spesso capitato, senza risultato vincente. È complicatissima, vedremo se la voglia di rivalsa potrà accendere la Robur.

Palla a due alle 18, domenica 23 marzo, si gioca al Taliercio di Mestre.

