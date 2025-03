Calcio

Il Girone A della Prima Categoria ha offerto emozioni e risultati interessanti in una giornata ricca di gol. Il Gallarate ha dominato il match contro il San Michele con un netto 3-0, grazie alle reti di Catizone, Gaballo e Petruzzi. Dietro di loro, il Tradate Abbiate ha vinto 2-1 contro la Folgore Legnano grazie alle reti di Malatesta e Ponti, mantenendo il secondo posto con 51 punti. L’Union Gorla ha sconfitto il France Sport per 2-1, con i gol di Gomaa e Asero, salendo a 48 punti, mentre il Valceresio ha subito una sconfitta di misura contro l’Antoniana 3-2, con le reti di Ceriani, Ceriani e Bernareggi per la squadra di casa. Amici Dello Sport ha ceduto 2-0 alla Faloppiese, con le marcature di Riggi e Cattaneo. Al contrario, il Garbagnate ha avuto la meglio sul Sommese 2-1, grazie alle reti di Basilico e Micalizzi. Un pareggio è arrivato tra Union Villa Cassano e Marnate Gorla, che hanno concluso il match 2-2 con le reti di Maniscalco e Martignoni per la squadra di casa e Nardone e Passafiume per gli ospiti.

Prima Categoria – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Reti: Riggi, CattaneoReti: Ceriani (A), Bernareggi (A), Ceriani (A), Premoli (V), Cinieri (V)Reti: MelisReti: 17′ pt Catizone, 29′ pt Gaballo, 29′ st PetruzziReti: Basilico (G), Micalizzi (G), Goumbala (S)Reti: Maniscalco (U), Martignoni (U), Nardone (M), Passafiume (M)Reti: Malatesta (T), Ponti (T), Cantarini (F)Reti: Gomaa (U), Asero (U), Sommaruga (F): Gallarate 64, Tradate Abbiate 51, Folgore Legnano 49, Union Gorla 48, Valceresio 47, Marnate Gorla 40, Cantello Belfortese 39, Garbagnate 36, Faloppiese 35, Antoniana 32, San Michele 28, Union Villa Cassano 27, France Sport 27, Sommese 21, Arsaghese 20, Amici Dello Sport 14.