Calcio

CARIMATE – Terzo pareggio consecutivo della Gerenzanese quello rimediato nella partita disputata in casa del Montesolaro nel primo pomeriggio di oggi 23 marzo nel centro sportivo parrocchiale di Carimate valida per la ventiseiesima giornata di campionato del girone B della prima categoria lombarda.

Il match è caratterizzato da alti ritmi di gioco sin dai primi minuti con i padroni di casa che riescono a sbloccare il risultato dopo solamente dieci minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara con una grande conclusione partita dai piedi di Hlukhov che, sorprendendo l’estremo difensore ospite, mette a segno l’1-0. La reazione della Gerenzanese è immediata ma la traversa nega il pari a Delia. Ciononostante, la squadra ospite non si arrende e al 42′ annulla il vantaggio avversario con il goal di Canavesi che conclude in rete il pallone nella mischia in area. Nel secondo tempo, nonostante un paio di occasioni offensive per parte, il risultato non cambia concludendosi, così, con il risultato di 1-1.

La Gerenzanese conferma un positivo periodo di forma e torna a casa con il tredicesimo risultato utile consecutivo grazie al quale conquista un punto con cui può restare alla distanza di due lunghezze dalla zona play-out. Il Montesolaro, invece, resta al quinto posto della classifica in zona play-off.

(foto da archivio)