Sport

COGLIATE – Pioggia battente al comunale di via Montello, su un campo pesante e fangoso va in scena la sfida tra i padroni di casa della Cogliatese e la Virtus Cermenate.

La gara viene indirizzata nel primo quarto d’ora di gioco. Al 6′ Pivato stende un avversario ed è calcio di rigore per gli ospiti, sul dischetto si presenta Giglio che non sbaglia, 0-1. Il raddoppio dei gialloverdi arriva al 13′, autorete di Del Bianco che inavvertitamente mette la palla nella propria porta, 0-2. I biancoazzurri provano a rialzare la testa e creano un paio di pericoli non da poco, al 27′ Pascale K. raccoglie un cross dalla sinistra di Borghi e spara, ma la palla si stampa contro la traversa. La partita finisce di fatto al 34′ con il gol dello 0-3 firmato Zappulli, conclusione da fuori area e Ortolan battuto.

Nella ripresa la squadra di Biemmi con qualche sostituzione si rimette un po’ in carreggiata, la partita diventa più equilibrata ma tre gol alla capolista sono difficili da recuperare. Finisce dunque 0-3 per la Virtus Cermenate.

Un avvio complicato ha impedito alla Cogliatese di stare in partita, il Cermenate si conferma una squadra molto forte, fisica e talentuosa. La squadra di Biemmi è ora al nono posto in classifica, settimana prossima altro incontro durissimo contro l’altra prima della classe, la Polisportiva di Nova.

Cogliatese – Virtus Cermenate : 0-3

Cogliatese : Ortolan, Pivato, Del Bianco, Rose, Pastore, Belotti, Pascale K., Corona, Avella, Ferrario, Borghi. A disposizione : Zampieri, Chiari, Cimnaghi, Cuzzolin, Pascale G., Ventrella, Castelnovo, Borgonovo. All. Biemmi

Virtus Cermenate : Quadranti, Coppola, Kumah, Molteni, Luongo, Busnelli, Zappulli, Vago, Messina, Basilico, Giglio. A disposizione : Galimberti, Maccari, Carrafiello, Tagliabue, Cantore, Zermo, Tonin, Pini, Cattaneo. All. D’Onofrio.

Marcatori : 6pt Giglio, 13pt autorete, 34pt Zappulli.