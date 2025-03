Calcio

BUSTO ARSIZIO – Partita ricca di emozioni e goal quella disputata nel centro sportivo parrocchiale di Busto Arsizio tra i padroni di casa del San Marco e i saronnesi dell’Amor Sportiva valida per la ventiseiesima giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese.

La squadra ospite parte subito a mille sbloccando il risultato dopo pochi secondi dal via del direttore di gara con Corti ma la reazione del San Marco è altrettanto immediata con la rete di Salmoiraghi che pareggia momentaneamente i conti. Al 12′ del primo tempo, i padroni di casa si portano in vantaggio con il rigore calciato da Turconi che trova, al 16′ della ripresa, la doppietta del 3-1 con un’altra trasformazione dal dischetto, questa volta su un calcio di rigore contestato dai saronnesi. L’Amor Sportiva non si da per vinta e riapre la partita al 79′ con Rubino che insacca il pallone del 3-2. Pochi secondi prima del triplice fischio i saronnesi trovano clamorosamente il goal del pari ancora una volta con Rubino che fa, così, concludere il match con il risultato di 3-3

L’Amor Sportiva torna a casa, dunque, con un punto importante per la lotta salvezza conquistato con gran carattere e cuore in una partita spettacolare ricca di capovolgimenti e goal. Dopo i risultati odierni, l’Amor esce per un punto dalla zona play-out nella quale resta, invece, l’Ardor Asd reduce da una pesante sconfitta per 1-4 con la capolista Mocchetti.

(foto da archivio)