MEDA – La Caronnese, oggi 23 marzo ospite del Meda nel proprio stadio comunale in occasione della ventottesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia, torna a casa con una vittoria importantissima grazie alla doppietta del bomber Colombo fondamentale per la corsa alla promozione in Serie D.

Nel primo tempo partono subito forte i ragazzi guidati dal tecnico rossoblu Michele Ferri con una doppia conclusione di Cannizzaro che, però, non spaventa gli avversari. Il risultato si sblocca dopo la prima mezz’ora di gioco con la rete di Colombo sul bellissimo assist di tacco eseguito da Romeo. Al 39′ la Caronnese ha l’occasione per raddoppiare le distanze con un calcio di rigore concesso dal direttore di gara in seguito ad un fallo su Colombo ma dagli undici metri il capitano Corno non riesce a trasformare facendo concludere la prima parte di gara con il risultato di 0-1. Nel secondo tempo, dopo un legno colpito da Corno, l’espulsione di Panizza che lascia in dieci uomini il Meda e la rete di Doumbia annullata per fuorigioco, i rossoblu raddoppiano il risultato ancora una volta con Colombo che, sul finale, trova la doppietta su assist di Doumbia.

Tre punti, dunque, importantissimi per la Caronnese che, visto il pareggio odierno per 1-1 nel big match tra Pavia e Solbiatese, accorcia sulla capolista distante adesso solamente una lunghezza. Discorso opposto, invece, per il Meda che resta all’ultimo posto dalla zona play out reduce della diciassettesima sconfitta stagionale.

MEDA: Cassina, Campanella, Annoni, Panizza, Ambrosini, Esposito (30′ st Orsi), Pozzoli, Lanzarini (43′ st Di Cesare), Gebbia (34′ st Russo) Confalonieri (47′ st Barile), Calmi. A disposizione: Aiello, Di Fini, Petito, Crea, Miccoli. All. Giovanni Cairoli.

CARONNESE: Vergani, Battistella, Dilernia, Zibert, Galletti, Sorrentino, Malvestio, Cannizzaro (14′ st Lofoco), Colombo, Corno, Romeo (24′ st Doumbia). A disposizione: Di Lernia, Napoli, Cerreto, Tondi, Oliviero, Savino, Paltrinieri. All. Michele Ferri.

