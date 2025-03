Calcio

SEVESO – Il Fbc Saronno conquista il quarto risultato utile consecutivo grazie alla vittoria nella partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 23 marzo a Seveso in casa del Base 96 in occasione della ventottesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

La cronaca – Il risultato si sblocca con la prima vera occasione pericolosa creata dal Saronno che si porta in vantaggio al 29′ grazie alla rete di Fasoli arrivata sugli sviluppi di un calcio di punizione. Dopo il primo guizzo offensivo del Base che prova a spaventare la porta saronnese difesa da Todesco con un tiro dal limite del capitano Carraro, il primo tempo si chiude con il risultato di 0-1.

Nella ripresa i ritmi di gioco aumentano, soprattutto dopo il goal del momentaneo pareggio dei padroni di casa messo a segno da Marinaci che nella mischia in area riesce ad anticipare i difensori avversari insaccando in rete. Poco dopo il pareggio, il Base prova a portarsi in avanti con un paio di occasioni velleitarie non spaventando il Saronno che, a meno di dieci minuti dal triplice fischio, si riporta in vantaggio con il goal del subentrato Locati con una deviazione di testa sugli sviluppi di un corner, agevolato anche da una non perfetta uscita dell’estremo difensore di casa Migliore. Dopo l’espulsione per somma di ammonizioni del difensore di casa Cappanera e sei minuti di recupero, il direttore di gara fischia tre volte mandando negli spogliatoi le due squadre con il risultato di 1-2.

Dopo la bellissima prestazione con la Rhodense nel match disputato mercoledì scorso, arriva la seconda vittoria consecutiva per il Fbc Saronno che sembra volare in quest’ultima fase di campionato avvicinandosi al sesto posto della classifica occupato al momento dall’Ardor Lazzate distante cinque punti. Il Base 96, ormai prossimo alla retrocessione in Promozione, resta, invece, il fanalino di coda del girone con soli 18 punti a quattro giornate dalla conclusione del campionato.

Base 96 Seveso-Fbc Saronno 1-2

BASE 96 SEVESO (4-4-2): Migliore; Ramos Fortes, Cappanera, Galimberti, Grippo; Carraro (13’ st Pirovano), Ruggeri, Capelli, Pagliaro (18’ st Biancu); Marinoni (29’ st. La Grutta), Marinaci (23’ st Adamo). A disposizione Contato, Quitadamo, Argenti, Campanati, Pirovano, Romano. All. Cazzaniga.

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Ortolani, Fasoli, Bello, Alletto (33’ st Rudi); Proserpio, Pedrocchi (13’ st Cabezas), De Vincenzi; Ferrari (25’ st Brenicci), Mammetti (43’ st Marangoni), Schingo (13’ st Locati). All. Tucci, Pandini, Papasodaro, Ruschena. All. Tibaldo.

Risultati

28′ giornata Eccellenza: Base 96 Seveso-Fbc Saronno 1-2, Cinisello-Rhodense 2-1, Ispra-Casteggio 2-2, Lentatese-Vergiatese 1-0, Mariano-Robbio Libertas 3-0, Meda-Caronnese 0-2, Pavia-Solbiatese 1-1, Sestese-Ardor Lazzate 2-1, posticipo serale Legnano-Sedriano.

Classifica

Solbiatese 65 punti, Caronnese e Pavia 64, Rhodense e Mariano 59, Ardor Lazzate 51, Fbc Saronno 46, Sestese 39, Lentatese e Cinisello 35, Vergiatese 34, Casteggio e Legnano 33, Ispra 31, Sedriano 30, Meda 23, Robbio Libertas 21, Base 96 Seveso 18.

