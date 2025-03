Calcio

SEVESO – Il Fbc Saronno settimo nella classifica di Eccellenza è oggi ospite del Base 96 Seveso, in piena zona retrocessione, ultima in graduatoria. Fischio d’inizio alle 14.30 e diretta play by play su ilSaronno.

Si gioca per la 11′ di ritorno: In Eccellenza Base 96 Seveso-Fbc Saronno viene arbitrata da Giorgio Corna di Bergamo, assistenti Elia Cortesi di Bergamo e Lorenzo Desiderato di Legnano.

Le altre gare che vedono impegnate le squadre locali sono Meda-Caronnese con arbitro Andrea Prandelli di Bresca, assistenti Marco Pedrinazzi di Legnano e Paolo Mauro di Brescia, e Sestese-Ardor Lazzate con arbitro designato Lorenzo Jaber Ginolfi di Lodi, gli assistenti saranno Riccardo Bergamaschi di Bergamo e Hamzza Houjjaji di Treviglio.

Classifica

Solbiatese 64, Pavia 63, Caronnese 61, Rhodense 59, Mariano 56, Ardor Lazzate 51, Fbc Saronno 43, Sestese 36, Vergiatese 34, Legnano 33, Casteggio, Cinisello e Lentatese 32, Ispra e Sedriano 30, Meda 23, Robbio Libertas 21, Base 96 Seveso 18.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco in un precedente match di campionato)

23032025