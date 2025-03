Città

SARONNO – L’intesa e la comunanza di intenti trovata nei giorni successivi all’avvio della campagna elettorale appaiono ormai un ricordo lontano. Nel centrodestra la tensione è crescente e la coalizione rischia di frantumarsi su più fronti.

Il nodo centrale resta la scelta del candidato sindaco e alcune presenze in lista ed entourage elettorale. L’obiettivo iniziale era procedere uniti, ma a creare divisioni sono stati i nomi in campo. Al momento sembra essere passato il nome di Rienzo Azzi su quello di Miglino, indicato da Forza Italia in prima battuta. Nelle ultime ore sembra in arrivo un’ufficializzazione di Azzi ma una riunione di stamattina preannuncia tempesta

A pesare, oltre al candidato e alle discrepanze di posizione tra partiti locali e ambito regionale, è anche la questione del coinvolgimento di alcuni protagonisti della recente vita politica saronnese. Si parla in particolare di Pierluigi Gilli e Marta Gilli, sui quali sarebbero arrivati veti da Lega e Fratelli d’Italia, legati al sostegno fornito all’amministrazione uscente fino alla sua caduta. Una posizione che ha irritato una parte di Forza Italia e su cui si sono arenate le trattative. Italia c’è ha annunciato l’intenzione di correre in autonomia qualche giorno fa ma si parla di un rientro in coalizione.

Nel frattempo, la Lega appare bloccata tra le richieste della base, che chiede una netta rottura con chi ha sostenuto la precedente amministrazione e qualche perplessità sul candidato.

Fratelli d’Italia ha rinunciato sin da subito a esprimere un candidato sindaco, mostrando realismo e consapevolezza rispetto alla necessità di costruire una coalizione solida e che desse un cambiamento rispetto al passato a partire dal no achi ha fatto parte della passata amministrazione.

Il risultato è un centrodestra con tanti dubbi e paura di sbagliare con una parte di Forza Italia che valuta la corsa in solitaria e Lega e Fratelli d’Italia alle prese con le richieste della base contraria per alcune ipotesi di candidature. La coalizione rischia così di arrivare alle elezioni senza un progetto comune e perdendosi pezzi qua e la.

