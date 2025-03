Saronnese

CISLAGO – L’arte sarà protagonista a Cislago con la prima edizione di CislagoART – Contest di Arte Creativa, un’iniziativa organizzata dall’Associazione Culturale Creare La Nostra Passione, in collaborazione con il Comune. L’evento, ideato per promuovere e valorizzare il talento artistico, si terrà in occasione della Festa Patronale di Sant’Abbondanzio.

Il concorso è aperto a un massimo di 80 opere, suddivise in tre categorie: pittura, fotografia e scultura. Le opere selezionate saranno esposte domenica 27 aprile 2025, dalle 9 alle 18.30, lungo Viale IV Novembre. Nel corso della giornata, una giuria artistica valuterà i lavori, decretando i vincitori, che saranno premiati alle 18.00.

La partecipazione al contest è gratuita e le iscrizioni sono aperte fino alle 24 di mercoledì 9 aprile. Per aderire, è necessario compilare l’apposito modulo e inviarlo via email all’indirizzo [email protected].

Per ulteriori dettagli sul regolamento e sulle modalità di partecipazione, è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune al numero 0296671034 o scrivere alla stessa email.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti