CAMPIONE D’ITALIA – Trionfo di Nicolas Novati: la sua passione per lo sport, che i compagni di scuola all’Itis Riva di Saronno ricordano bene, si è trasformata questa notte, di sabato 22 marzo, in un vero trionfo per Nicolas Novati di Rovellasca, che è ora campionato del mondo di kickbox.

Nella sala delle feste del Casinò di Campione d’Italia, ed in diretta tv su Dazn, all’evento “The Arena”. non solo ha battuto ma anzi ha travolto il proprio avversario, il ceco Jaroslav Dubsky conquistando la cintura iridata, titolo mondiale Wku di kickboxing. Al casinò di Campione e da casa tanti i concittadini, ed i saronnesi che hanno tifato per lui. Nicolas è partito alla grande, ha quasi subito messo ko l’avversario, che si è rialzato ma poco dopo è stato steso di nuovo, succesos di Nicolas dopo un minuto.

(foto: una immagine da Dazn, di Nicolas Novati con la cintura iridata)

23032025