SARONNO – Domenica 23 marzo, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cielo molto nuvoloso con deboli piogge, soprattutto nelle ore mattutine. Una temporanea pausa dei fenomeni è attesa nel corso del pomeriggio, ma le precipitazioni torneranno a intensificarsi dalla serata. Sono previsti complessivamente circa 8 mm di pioggia nel corso delle prossime ore. Le temperature si manterranno miti per il periodo, con una massima di 13°C e una minima di 8°C. I venti soffieranno deboli dai quadranti orientali per gran parte della giornata, senza variazioni significative. Al momento non sono state emesse allerte meteo per la zona di Saronno.

In Lombardia, il tempo sarà generalmente instabile su tutta la regione, con cieli molto nuvolosi e deboli piogge diffuse. Nelle zone alpine e prealpine, le precipitazioni potrebbero assumere carattere nevoso a quote elevate. In serata è prevista una graduale intensificazione dei fenomeni, in particolare sulle pianure orientali e sulle aree pedemontane.

Nel Tradatese e nelle Groane, la situazione sarà simile a quella di Saronno. A Tradate è attesa una pioggia più contenuta (circa 3 mm), mentre a Lazzate si prevede una giornata più umida con precipitazioni costanti e un accumulo fino a 7 mm. In entrambi i casi sono state emesse allerte meteo per pioggia, a differenza di Saronno dove la situazione appare più stabile. Le temperature saranno lievemente inferiori rispetto a Saronno, con massime intorno ai 12°C.

