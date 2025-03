Calcio

Nel Girone A di Eccellenza, la giornata ha visto diverse sfide interessanti con risultati decisivi in chiave classifica. Il Solbiatese, in testa con 65 punti, ha ottenuto un pareggio importante contro il Pavia 1-1, grazie alla rete di Torraca che ha risposto al gol di Poesio. La Caronnese ha battuto il Meda 2-0 con gol di Colombo e Corno, agganciando il Pavia in seconda posizione. Il Mariano ha vinto agevolmente 3-0 contro il Robbio Libertas, con le reti di Orellana Cruz, Fumagalli e Mancosu, restando al quarto posto con 59 punti, a pari merito con la Rhodense, che ha perso 2-1 contro il Cinisello, nonostante un gol di Scapuzzi. La Sestese ha battuto 2-1 l’Ardor Lazzate con le reti di Romano e Rancati, portandosi a 39 punti. In fondo alla classifica, il Base 96 Seveso non riesce a portare a casa punti contro il Saronno per 2 a 1, con Fasoli e Locati decisivi.

Eccellenza – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Reti: 29′ pt Fasoli (S), 10′ st Marinaci (B), 36′ st Locati (S)Reti: 7′ pt Scapuzzi (R), 11′ st Autogoal (C), 42′ st Manta (C)Reti: 10′ pt Zani (I), 23′ pt Cavalieri (C), 33′ st Moltini (C), 50′ st Oldrini (I)Reti: 2′ pt SianoReti: Orellana Cruz, Fumagalli, MancosuReti: Colombo, CornoReti: 22′ pt Poesio (P), 24′ pt Torraca (S)Reti: 19′ pt Romano (S), 21′ pt Rapone (A), 15′ st Rancati (S)Solbiatese 65, Caronnese 64, Pavia 64, Rhodense 59, Mariano 59, Ardor Lazzate 51, FBC Saronno 46, Sestese 39, Lentatese 35, Cinisello 35, Vergiatese 34, Casteggio 33, Legnano 33, Ispra 31, Sedriano 30, Meda 23, Robbio Libertas 21, Base 96 Seveso 18.