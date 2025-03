Città

SARONNO – Tre candidati scesi in campo, due o forse anche tre in arrivo. È ancora tutto da definire lo scenario per la prossima campagna elettorale a Saronno.

Ieri mattina, nella storica sede della Cooperativa Popolare di via Micca, è sceso in campo l’ex sindaco Augusto Airoldi con una conferenza stampa-monologo, in cui ha spiegato la sua ricandidatura come «una scelta d’amore» per la città.

Ha parlato di un progetto completamente civico, con due liste: “Saronno civica Airoldi sindaco” e una seconda compagine formata da saronnesi che si sono messi a disposizione per dare il loro contributo. Presenti alla conferenza tutti gli assessori della giunta uscente (ad eccezione di Ilaria Pagani) e diversi esponenti di Saronno civica, da Pietro Insinnamo a Stefano Barcellin, fino all’ex assessore Roberto Barin.

Nel frattempo, in attesa di rompere il silenzio Ilaria Pagani, candidata sindaco del Pd che non ha ancora rilasciato dichiarazioni, rinforza la coalizione composta da una civica di Azione e dalla confermata presenza, proprio nel weekend, della storica civica Tu@Saronno.

Silenzio ma tanta tanta tensione nel centrodestra: continua senza esclusione di colpi, e con qualche scivolone, lo scontro tra Mariassunta Miglino e Rienzo Azzi. Un braccio di ferro che lascia senza parole, e che non solo rischia di minare il vantaggio di cui gode il centrodestra, ma potrebbe anche spaccare la coalizione, almeno secondo mugugni e malumori interni. Fratelli d’Italia e Lega hanno finora atteso che si risolvesse il nodo in Forza Italia ma i tempi tecnici e l’insofferenza della base crea non pochi problemi. Del resto, in settimana, il circolo saronnese de L’Italia c’è ha diffuso una nota annunciando l’intenzione di correre in solitaria.

Avanti tutta per Novella Ciceroni, candidata sindaco di Obiettivo Saronno, ora alle prese con le adesioni alla seconda civica della coalizione, “Idea Futuro”, dedicata ai giovani. Ancora silenzio dal M5s, che sta valutando non solo il candidato sindaco ma anche se presentarsi con il simbolo pentastellato o con una civica.

