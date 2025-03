Città

SARONNO – Popcorn alla mano, meme nei cuori e una punta di sarcasmo negli occhi: Le Bimbe di Fagio sono tornate. Il profilo satirico e irriverente della scena saronnese, nato durante la campagna elettorale del 2020, ha riattivato le trasmissioni su Instagram. E lo ha fatto con stile, anzi, con mais scoppiato in confezione “da cinema” e una storia che invita a prepararsi… perché lo spettacolo è pronto a ricominciare.

Chi le conosce sa: quando Le Bimbe di Fagio pubblicano, la politica locale smette (per un attimo) di prendersi troppo sul serio. Il profilo è tornato in vita proprio nei giorni in cui la nebbia politica e un tempo da lupi avvolgono la città, con un primo meme che recita: “Abbiamo percepito che c’era bisogno di noi”.

A finire sotto la lente ironica delle Bimbe sono state subito le classiche (ri)candidature di Dante Cattaneo e Lorenzo Guzzetti ma spunta anche l’ex sindaco Augusto Airoldi, evocato per la sua “scelta d’amore” (forse non corrisposto) che ha già fatto palpitare cuori e digrignare denti.

E quindi sì, la campagna elettorale ancora non è partita ufficialmente, ma l’arena social è si sta scaldando. Le Bimbe di Fagio si preparano a documentare ogni colpo di scena, inciampo strategico e foto mal riuscita, rigorosamente con gif, ironia tagliente e citazioni che oscillano tra la cultura pop e il consiglio comunale.

Nell’ultima campagna elettorale il profilo, gestito da un pool di teste (“qualcuno dirà di c****” si erano presentati con auto ironia a fine campagna) aveva realizzato oltre 400 meme e dopo i primi 5 usciti nelle ultime ore c’è chi incomincia a preoccuparsi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti