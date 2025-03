news

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 22 marzo, spiccano l’annuncio della ricandidatura di Airoldi alle prossime elezioni comunali, un episodio di cronaca all’ospedale di Saronno e un incidente stradale a Origgio. Grande interesse anche per la festa siciliana in città.

L’ex sindaco Augusto Airoldi ha annunciato la sua ricandidatura per le prossime elezioni comunali, definendola una “scelta d’amore” per la città e confermando la volontà di proseguire il percorso iniziato cinque anni fa.

Tensione all’ospedale di Saronno dove una donna è salita sul cornicione minacciando di lanciarsi: è stata tratta in salvo grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine e del personale medico.

Un uomo di 59 anni è stato investito mentre attraversava la strada a Origgio. Soccorso in codice giallo, è stato trasportato all’ospedale in condizioni serie ma non critiche.

È partita in viale Amendola la festa siciliana che porterà in città i profumi e i sapori dell’isola, tra specialità gastronomiche e prodotti tipici da scoprire fino a domenica.

Azione in vista della creazione di una lista civica a sostegno di Ilaria Pagani ha spiegato le ragioni del sostegno a Ilaria Pagani in vista delle prossime elezioni e proponendo un approccio concreto ai temi locali.

