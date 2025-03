Cronaca

SARONNO – A zonzo per Saronno col giubbotto ma sotto completamente nudo, a parte le scarpe da ginnastica: 41 anni, straniero, era già stato trovato coaì venerdì sera nei pressi del Santuario in via Varese. Copione che si è ripetuto anche sabato, sin dalla mezzanotte quando sempre in stato confusionale l’uomo è stato trovato e soccorso in via Tolstoj, e trasportato in ospedale per accertamenti, dall’ambulanza della Croce azzurra. Ieri nel tardo pomeriggio è stato visto di nuovo, stavolta nel centro storico, in piazza Libertà.

Si tratta di episodi identici – da parte del 41enne – rispetto a quelli che già si sono verificati in passato; diverse volte in città.

(foto archivio: forze dell’ordine nella centralissima piazza Libertà)

