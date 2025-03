Comasco

MOZZATE – Nuovo servizio sanitario in arrivo per i cittadini: da lunedì 24 marzo aprirà il Punto Prelievi in via Santa Maria 9. Gli spazi sono stati messi a disposizione dal comune di Mozzate, mentre la gestione sarà affidata al personale di Asst Lariana, in particolare al Distretto di Lomazzo e alla Casa di Comunità.

Il servizio sarà attivo ogni lunedì mattina ad accesso libero, senza necessità di prenotazione, dalle 7.40 alle 9. Un’opportunità utile per tutti coloro che necessitano di esami del sangue o altre analisi di laboratorio, con la comodità di farlo vicino a casa.

Per ottenere informazioni è possibile contattare il numero 02 9694 161 da lunedì a giovedì, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, oppure il venerdì dalle 10 alle 12.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Clemente Ciccozzi, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per garantire cure più vicine ai cittadini: “Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Ats, Asst e Regione Lombardia, con il sostegno dell’assessore regionale Alessandro Fermi, che si è speso con impegno per raggiungere questo risultato. Fondamentale anche la disponibilità e il contributo dei medici di base di Mozzate, che hanno creduto nel valore del servizio e ne hanno sostenuto l’attivazione”.

Il pagamento delle prestazioni potrà avvenire tramite Bancomat, carta di credito (esclusa American Express) oppure utilizzando il sistema Pago Pa. I referti saranno poi scaricabili dal Fascicolo Sanitario Elettronico o online con la password rilasciata al momento dell’accettazione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti