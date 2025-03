Cronaca

TURATE / LAINATE – La scorsa notte alle 22 a Turate in via Volta incidente col monopattino: è stato soccorso un ragazzo di 16 anni, che non ha comunque riportato gravi lesioni. Sul posto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù, i militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi del sinistro, e di una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo che ha provveduto a trasportato il giovane all’ospedale di Tradate perchè fosse medicato.

Per lo scontro fra due automobili avvenuto ieri alle 18.40 in via Lura a Lainate sono state invece 4 le persone che hanno avuto bisogno di assistenza medica: un bimbo di 7 anni, una giovane di 13 anni, un uomo di 30 ed uno di 44 anni. Sul posto oltre ai carabinieri due ambulanze, della Croce rossa di Lainate e della Croce azzurra di Caronno Pertusella.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

23032025