CASTIGLIONE OLONA – In occasione della Festa del papà, Castiglione Olona ha scelto di rinnovare il suo impegno per la salute maschile offrendo visite urologiche gratuite. L’iniziativa, organizzata dalla Farmacia Comunale in collaborazione con l’associazione Caos – Centro ascolto operate al seno e l’amministrazione comunale, ha rappresentato un gesto concreto di sensibilizzazione sulla prevenzione e sul benessere degli uomini.

L’evento si inserisce nel solco tracciato dall’appuntamento dello scorso 13 settembre 2024, “Prevenzione di genere: l’uomo impari dalla donna – più attenzione anche ai tumori maschili”, e ne conferma la volontà di dare continuità a un percorso di informazione e cura condivisa.

La risposta della cittadinanza è stata immediata: tutte le prenotazioni disponibili sono andate esaurite in breve tempo, tanto che è stata aperta anche una lista d’attesa. A conferma della rilevanza dell’iniziativa, era presente anche il presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia, Emanuele Monti, che ha colto l’occasione per visitare il poliambulatorio locale, realizzato con il sostegno del Comune, insieme ai medici di famiglia Stefano Lucioni e Luca Bettoni.

Durante la visita, Monti si è confrontato con i professionisti del territorio sulle possibilità di future iniziative sanitarie, sottolineando l’importanza di rafforzare l’offerta di servizi di prevenzione e assistenza.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al dott. Bozzini, per la sua disponibilità e professionalità, alla presidente di Caos Adele Patrini e alle volontarie dell’associazione per l’impegno costante, così come a Valentina Amicarelli, responsabile della farmacia omunale, e a tutto lo staff per la preziosa collaborazione.

Castiglione Olona si conferma così un punto di riferimento per le politiche di prevenzione e per la promozione della salute, dimostrando che il lavoro sinergico tra istituzioni, professionisti e volontariato può generare risultati significativi per l’intera comunità.

22032025