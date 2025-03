Calcio

Nel Girone A del campionato di Promozione, la Baranzatese continua a vincere, anche contro la Castanese per 2-0. I gol sono arrivati nel finale della partita, al 35’ e 38’ del secondo tempo grazie a Stoica e Cavaliere. L’Aurora Cantalupo ha dato battaglia contro il Verbano, ma non è riuscita a contenere la rimonta degli avversari. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio 2-1 con le reti di Bianchi, la squadra ospite ha ribaltato il risultato con due gol di Guarda e nel mezzo la rete di Shala, fissando il punteggio sul 3-2. Il Gavirate e il Valle Olona hanno dato vita a una partita emozionante terminata 2-2. I padroni di casa erano in vantaggio di due gol grazie a Fortis e Occhiuzzi, ma il Valle Olona ha reagito nel secondo tempo con una rete di Poretti e il gol del pareggio di Martegani al 48’. In un’altra sfida combattuta, il Morazzone è stato sconfitto 3-2 dal Universal Solaro. Dopo il vantaggio iniziale di Belnome, il Morazzone ha risposto con due gol di Mocellin e Ghizzi, ma la doppietta di Belnome e il gol di Bajoni hanno portato i tre punti agli ospiti. La sfida tra Olimpia Tresiana e Canegrate è finita in un pareggio 3-3, mentre l’Accademia BMV ha impattato 0-0 contro il Ceriano Laghetto. Infine, il Luino ha vinto 2-0 contro l’Academy Uboldo grazie a una doppietta di Tripoli, siglata nel secondo tempo.

Promozione – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Reti: 7′, 13′ pt Bianchi (A), 17′ pt Guarda (V), 38′ st Shala (V), 41′ st Guarda (V)Reti: 35′ st Stoica, 38′ st CavaliereRinviataReti: 20′ pt Fortis (G), 25′ pt Occhiuzzi (G), 31′ st Poretti (V), 48′ st Martegani (V)Reti: 39′ pt Belnome (U), 9′ st Belnome (U), 11′ st Mocellin (M), 12′ st Ghizzi (M), 45′ st Bajoni (U)Reti:Reti: 26′, 45′ st TripoliBaranzatese 71, Besnatese 52, Morazzone 52, Universal Solaro 47, Aurora Cantalupo 39, Canegrate 38, Accademia BMV 38, Cob 91 32, Ceriano Laghetto 30, Gavirate 29, Luino 26, Verbano 25, Castanese 25, Olimpia Tresiana 25, Valle Olona 22, Academy Uboldo 16