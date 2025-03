Città

SARONNO – Dal 25 al 27 aprile, Villa Gianetti diventerà il palcoscenico di un’esperienza cinematografica unica: il laboratorio rapido di Cinema, un’iniziativa gratuita che offre a cineasti emergenti l’opportunità di partecipare attivamente alla 23esima edizione del Monfilmfest, un festival dedicato al cinema indipendente, noto per il suo approccio innovativo e sperimentale.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Immagina Aps e patrocinata dalla Città di Saronno, inizierà venerdì 25 aprile, dalle 15 alle 18.30 con la lezione “Scrivere un film”. Sabato 26 aprile si parte alle 9, fino alle 12.30, con la lezione “Preparare un piano

di produzione”. Sabato dalle 14 alle 18.30 e domenica dalle 9 alle 12.30 si lavorerà sulla realizzazione. Dalle 14 alle 18 di domenica si conclude con “la condivisione”.

Questo laboratorio, a costo zero per chi si iscrive, si inserisce in un progetto più grande, il Monfilmfest, che ogni anno si svolge nel Monferrato nei primi giorni di luglio. Uno degli obiettivi del Monfilmfest, dopo ventidue edizioni, è quello di allargare gli orizzonti, ampliare lo sguardo; l’iniziativa infatti è partita con l’idea di raccontare il Monferrato e ora, dal 2020, anno di svolta e di criticità, ci si è spinti a raccontare il pianeta nei suoi molteplici aspetti fisici, antropici, politici ed economici con le sue criticità ambientali evidenti e le sue bellezze resistenti.

La missione del Monfilmfest è la ricerca di nuove storie e nuovi talenti del cinema, attraverso “un gioco” che definisce e determina “un modo di produrre”.

Approfondendo una parte del regolamento del Monfilmfest si scopre che fra i giochi di cinema proposti c’è appunto quello che permette di affrontare l’obiettivo descritto. Sette giorni per un film è un gioco che mette alla prova la capacità di produrre un film in sette giorni progettando la storia, il piano di produzione, sino alla sua prima proiezione al pubblico. Si articola in due proposte, che concentrano la loro attenzione sul territorio dal Monferrato, passando per “il bel Paese” sino al pianeta tutto: a) on site: il gioco è riservato a tutti gli autori che saranno invitati a Mombello Monferrato a produrre un film in sette giorni ospiti del Monfilmfest e che ambienteranno i propri film nel Monferrato. b) off site: il gioco è riservato a tutti gli autori che saranno invitati a produrre un film in sette giorni ovunque si trovino o decidano di girare, secondo le modalità specifiche del regolamento off site. Proprio a questa modalità di “Sette giorni per un film” sarà dedicato il laboratorio.

Il laboratorio si articola in un weekend dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio. L’idea è di formare dei giovani inseriti nel loro contesto culturale, puntando dritto a un’abilità sociale, che nel cinema è specifico: lavorare insieme per il raggiungimento di un obiettivo. Il cinema diventerebbe motore di un evento sociale, di una performance, che non punta a trovare nuovi registi, senza, però escluderlo, ma si pone di far scoprire ai partecipanti le proprie potenzialità.

Si tratta di muoversi nell’ambito dei laboratori cosiddetti orientativi, con l’acquisizione, però, di abilità specifiche. Pertanto si tratta di scoprire di come raccontare una storia, raccontando il pianeta in cui viviamo, non ci sono limiti, confini, restrizioni alcune alla libertà del racconto, eccetto quello di rendere il territorio location, protagonista della storia che si intende realizzare. Il laboratorio aiuterà a riconoscere la storia che si vuole raccontare; a fare un film con qualcosa, non su qualcosa; a condividere le storie; a riconoscere i personaggi. Definite le storie si illustrerà come produrre un film in sette giorni e il regolamento specifico di off site.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni, inviare una mail a: [email protected]

