SARONNO – La comunità saronnese si è raccolta oggi pomeriggio, domenica 23 marzo, nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli per la solenne celebrazione della Festa del Voto. Un appuntamento che da 448 anni rinsalda il legame tra la città e la Madonna, nel ricordo della promessa fatta nel 1577 per chiedere protezione dalla peste. Quest’anno, la cerimonia ha assunto un significato ancora più speciale: è stata la prima Festa del Voto per monsignor Giuseppe Marinoni, da poco nominato prevosto della comunità pastorale di Saronno.

A causa del maltempo, la tradizionale processione con la statua lignea della Madonna dei Miracoli e i suoi diademi giubilari non ha avuto luogo. Le celebrazioni sono quindi iniziate direttamente alle 16 con la messa solenne nel Santuario, gremito di fedeli. Tra le autorità presenti, il commissario straordinario Antonella Scolamiero, che ha rinnovato il tradizionale gesto dell’offerta della cera alla Vergine, a nome dell’amministrazione comunale. Presenti anche le forze dell’ordine e numerosi rappresentanti della vita pubblica e associativa della città.

Momento centrale della celebrazione è stata l’omelia di monsignor Giuseppe Marinoni, che ha riflettuto sul significato profondo del voto che la città rinnova ogni anno. “Per me è la mia prima Festa del Voto e partecipo con interesse e corposità”, ha esordito il prevosto. “Da dove viene questo voto? Viene da una promessa fatta dai nostri padri e dalle nostre madri nel 1577 per scongiurare la peste, attraverso il digiuno e l’offerta dei ceri. Oggi, con i ceri vogliamo anche offrire i due diademi giubilari, che il prossimo settembre metteremo sull’immagine della Vergine nella Sala Capitolare”. Monsignor Marinoni ha poi sottolineato il valore della libertà nella scelta di compiere un voto: “La libertà è la condizione indispensabile perché si possa fare un voto. Pensiamo a Lucia Mondella, che nel palazzo dell’Innominato fece il suo voto nella libertà. Oggi abbiamo due esempi di uomini e donne pienamente liberi che hanno esercitato un voto davanti a Dio: Maria, che disse il suo ‘eccomi’ accogliendo la volontà del Signore, e Abramo, che obbedì alla chiamata divina lasciando la sua terra. Entrambi ci mostrano che non siamo solo noi a impegnarci con un voto davanti a Dio, ma è Dio stesso che si impegna con una promessa eterna per ciascuno di noi”. Proseguendo nella sua riflessione, il prevosto ha aggiunto: “Dio può tutto, ma non senza di noi. Oggi chiama ciascuno di noi e attende la nostra libera risposta. Ecco la verità: tutto può Dio, ma non senza di noi“.

Uno dei momenti più solenni della celebrazione è stato l’offertorio, durante il quale la città ha rinnovato ufficialmente il proprio voto alla Madonna dei Miracoli. Come da tradizione, sono stati offerti 18 ceri, legati con nastri biancocelesti, simbolo della devozione della comunità. A portarli all’altare è stata Antonella Scolamiero, mentre è stata letta la motivazione per cui, per la 448esima volta, Saronno ha rinnovato la sua promessa alla Vergine.

In un passaggio della sua omelia, don Marinoni ha ricordato come il voto sia un impegno che coinvolge l’intera comunità: “Noi oggi siamo qui a compiere questo voto a nome dell’intera città, rappresentata dalle sue autorità, dalle associazioni, dal popolo di Dio. L’apostolo Paolo ci ricorda che questo voto lo dobbiamo compiere per tutti, perché tutti hanno peccato. Ognuno di noi ha la sua ‘peste’, un morbo che potrebbe diventare contagioso, ma tutti siamo giustificati grazie alla passione di Cristo”.

Infine, un pensiero è andato anche a Papa Francesco, che proprio oggi è stato dimesso dall’ospedale Gemelli: “Il Santo Padre ci ricorda che tutti siamo stati misericordiati, affinché anche noi possiamo misericordiare a nostra volta. Allora siamo qui a vivere questo voto per tutta l’umanità”.

La Festa del Voto rappresenta uno dei momenti più intensi per la comunità saronnese, unendo storia, fede e tradizione in un’unica grande celebrazione. Anche quest’anno, nonostante il maltempo, la partecipazione è stata sentita e numerosa, segno di una devozione ancora viva dopo quasi cinque secoli.

