SARONNO – Una processione solenne e il rinnovo della tradizionale “offerta della cera”: oggi, domenica 23 marzo, la città celebra la Festa del Voto al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli con un appuntamento particolarmente significativo.

Alle 15.30 partirà da San Francesco la processione con la statua lignea della Madonna dei Miracoli. Durante il corteo, saranno portati anche i due Diademi Giubilari, realizzati in vista della solenne celebrazione settembrina. Alle 16 sarà celebrata la messa solenne al Santuario, presieduta dal prevosto monsignor Giuseppe Marinoni e concelebrata dai sacerdoti della Comunità pastorale. Durante la celebrazione, la città rinnoverà l’antico voto con l’”offerta della cera”, gesto simbolico che esprime la profonda devozione dei saronnesi. Le candele saranno portate dal commissario straordinario Antonella Scolamiero.

Una storia che affonda le radici nel Quattrocento: attorno al 1460 un giovane di nome Pedretto, malato e costretto a letto da alcuni anni, fu miracolosamente guarito dopo essersi affidato alla Madonna della Strada Varesina. La visione lo spinse a costruire una chiesa in suo onore, e l’8 maggio 1498 venne posata la prima pietra del futuro santuario.

Nel 1570 san Carlo Borromeo, devoto alla Madonna saronnese, decise che il Santuario fosse particolarmente dedicato alla Riconciliazione, riconoscendone il valore spirituale. Nei secoli successivi si accumularono numerosi eventi e miracoli, testimoniati dalla fede popolare. Proprio per la sua importanza storica e religiosa, papa Pio XI concesse al santuario il titolo di Basilica Romana Minore il 2 gennaio 1923.

Con la Festa di oggi, Saronno rinnova pubblicamente il proprio legame con la Madonna dei Miracoli, in un percorso di fede e tradizione che unisce passato e presente.

l voto di Saronno alla Madonna dei Miracoli è un atto di fede che ha attraversato i secoli, rinnovandosi nei momenti più critici della storia cittadina. Durante la peste del 1576-1577, la comunità saronnese, stremata dall’epidemia che causò circa 3.000 vittime, si rivolse alla Vergine, promettendo un digiuno annuale e una processione con offerta di candele al Santuario. Questo voto, secondo le cronache, segnò la fine del contagio, e da allora la tradizione si ripete ogni anno. ​

Anche in tempi recenti, durante la pandemia di Covid-19, la devozione alla Madonna dei Miracoli ha rappresentato un punto di riferimento per i saronnesi. Nel 2020, nonostante le restrizioni, la comunità ha mantenuto viva la tradizione, adattando le celebrazioni alle circostanze, con preghiere trasmesse via web e radio, dimostrando come la fede e le tradizioni possano offrire sostegno e speranza anche nelle situazioni più difficili. ​