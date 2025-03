Calcio

La 32ª giornata del Girone B di Serie D regala emozioni e risultati importanti nella corsa alla promozione e alla salvezza. L’Ospitaletto mantiene la vetta con 61 punti grazie al pareggio per 2-2 sul campo della Folgore Caratese, che resta terza a quota 58. Ne approfitta il Pro Palazzolo, ora a -2 dalla capolista, dopo il successo per 2-0 contro il Magenta. Varesina e Desenzano vincono e agganciano la lotta per i primi posti: i primi travolgono 5-2 il Ciliverghe con una tripletta di Bertoli, mentre i secondi si impongono 4-1 sul Club Milano grazie alla doppietta di Cardella. Il Vigasio ottiene tre punti pesanti in chiave salvezza con l’1-0 sul ChievoVerona, mentre il Sant’Angelo stende 3-0 il Crema. Pari tra Fanfulla e Pro Sesto 1-1 e tra Breno e Castellanzese 1-1, mentre la Nuova Sondrio espugna il campo dell’Arconatese con una rete di Chillemi nella ripresa. In coda, il Magenta resta penultimo con 27 punti, mentre l’Arconatese chiude la classifica a quota 24.

Serie D – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

Reti: 31′ st ChillemiReti: 39′ pt Chessa (C), 19′ st Minessi (B)Reti: 13′, 32′ pt Cardella (D), 30′ pt Rankovic (C), 28′ st Gasperi (D), 33′ st Cardella (D)Reti: 48′ st OrfeiniReti: 20′ pt Lucatti (F), 45′ pt Rig. Busatto (P)Reti: 18′ pt Cadili (F), 41′ pt Cantamessa (O), 12′ st Guarneri (F), 40′ st Arpino (F)Reti: 30′ pt Spaviero, 50′ st ContiReti: 5′ pt Arlotti, 9′ pt D’Este, 13′ st D’EsteReti: 2′, 22′ pt Bertoli (V), 23′ pt Mazia (V), 22′ st Miconi (V), 23′ st Orlandi (C), 29′ st Triglia (C), 31′ st Bertoli (V)Ospitaletto 61, Pro Palazzolo 59, Folgore Caratese 58, Varesina 58, Calcio Desenzano 57, Casatese Merate 53, ChievoVerona 47, Sant’Angelo 44, Pro Sesto 43, Crema 41, Breno 41, Club Milano 39, Vigasio 38, Nuova Sondrio 38, Sangiuliano City 35, Castellanzese 34, Fanfulla 30, Ciliverghe 29, Magenta 27, Arconatese 24