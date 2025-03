Città

SARONNO – Martedì 25 marzo Manuela Kustermann primadonna dell’avanguardia teatrale e direzione artistica del teatro Vascello Stabile d’innovazione, porta in scena alle 20.45 l’anteprima di una lettura scenica inedita che nascerà e debutterà proprio sul palco del Teatro Giuditta Pasta con regia e drammaturgia di Andrea Chiodi: “Sogno di un mattino di primavera, D’Annunzio e la Duse”. La residenza artistica nella sala saronnese avrà inizio venerdì 21 marzo. Prenderà parte all’allestimento anche il coro Hebel del liceo Legnani diretto da Raffaele Cifani.

Note di regia

“È un grande privilegio per il teatro Giuditta Pasta ospitare l’attuale direttrice del teatro Vascello di Roma che con Giancarlo Nanni cura dal 1995, luogo riconosciuto come centro di ricerca, produzione e promozione per la ricerca teatrale che oggi, dopo una prematura scomparsa di Nanni, la vede sola alla guida. Quello che costruiremo come piccolo esperimento di produzione che nasce al Giuditta Pasta è un percorso attraverso le lettere tra il poeta D’annunzio e l’attrice Duse, passando anche tra alcuni dei suoi testi e poesie più importanti scritti proprio negli anni di passione tra i due. Tutto il lavoro vedrà il coinvolgimento del coro Hebel del liceo Legnani di

Saronno quale ottima occasione di inclusione e partecipazione all’attività artistica da parte delle nuove generazioni. Il coro ci accompagnerà con le atmosfere delle canzoni dell’epoca”, commenta Andrea Chiodi, direttore artistico del Teatro Giuditta Pasta.

