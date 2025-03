iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Una serata all’insegna della collaborazione e dell’identità territoriale ha visto protagonista il Comune di Venegono Superiore, impegnato nella costruzione della “Rete Varesina”, un progetto che intreccia sport, impegno sociale e valorizzazione delle eccellenze locali come la Varesina calcio.

L’evento si è tenuto l’altra sera. A rappresentare il paese c’erano il sindaco Walter Fabiano Lorenzin, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e la pasticceria Buosi Food Experience di Varese, con la presenza attiva e partecipe del maestro pasticcere Denis Buosi.

L’incontro, pensato per rafforzare le connessioni tra realtà locali e promuovere buone pratiche condivise, ha rappresentato un’occasione significativa per confermare il ruolo del Comune di Venegono Superiore all’interno di una rete territoriale ampia e dinamica, capace di mettere in dialogo istituzioni, imprese, sportivi e volontariato.

