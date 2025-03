Groane

BOLLATE – Come ogni anno, la prima domenica di Primavera Fondazione Augusto Rancilio riapre al pubblico Villa Arconati, la “regia villa” di Castellazzo. La Villa, secondo una leggenda locale, fu costruita seguendo lo scorrere del tempo e ha 365 finestre come i giorni dell’anno. Ecco, quindi, che con l’arrivo della primavera – la stagione della rinascita che segna il passaggio dal buio e freddo inverno allo sbocciare di un nuovo inizio – Villa Arconati è pronta a mostrare le sue meraviglie a tutti coloro che varcheranno la sua soglia.

I tesori della villa regia di Castellazzo

Situata nel cuore verde del Parco delle Groane, a soli 10 km dal centro di Milano, Villa Arconati ha mantenuto miracolosamente intatta la propria identità senza essere inglobata nel tessuto urbano, poiché si trova nel cuore verde del Parco delle Groane. Tra i più illustri esempi di “villa di delizia” del patriziato milanese, vanta un fascino che continua ad arricchirsi dal Seicento ad oggi.

Il progetto di ampliamento e ingentilimento del sito, iniziato dal “visionario” Galeazzo Arconati nel 1610, portò il Castellazzo a trasformarsi da semplice casamento di campagna in una delle più ricche e imponenti residenze nobiliari del patriziato, tanto da vantare l’appellativo di “piccola Versailles di Milano” nelle guide turistiche settecentesche, quando si trovava al massimo dello splendore.

Le meraviglie del palazzo

Una Villa di diecimila metri quadrati su due piani, con settanta sale solo nella parte “nobile”, può definirsi una vera e propria “reggia”.

Tra i suoi tesori al piano nobile:

la s ala di Fetonte : interamente affrescata, vanta una delle pochissime opere ad oggi conservate dei Fratelli Galliari, gli scenografi che inaugurarono il Teatro alla Scala di Milano. Uno splendido affresco che illustra il mito classico di Fetonte contro la superbia e la vanagloria.

la s ala da ballo con stucchi e dorature del più fine barocchetto lombardo, conserva ben dieci specchi antichi alle pareti, che rendono l’atmosfera al tramonto davvero unica.

l’appartamento da parata dedicato all’ospite più illustre, e quello delle Stagioni , nel quale spiccano per la loro fine decorazione la Sala dello Zodiaco e la Sala della Caccia, che conserva ancora oggi dodici dipinti del 1705 del maestro Angelo Maria Crivelli detto il Crivellone.

l’ala delle donne con la cappella privata – che solo le famiglie più importanti e facoltose potevano permettersi – e la misteriosa Alcova.

Al piano terra:

la Gipsoteca , che un tempo conservava la collezione di sculture classiche degli Arconati. Molte erano copie in gesso, di cui oggi rimangono i medaglioni riproducenti scene tratte dalla Colonna Traiana; ma la sala conserva ancora oggi il pezzo unico della collezione Arconati, una scultura unica al mondo: tre metri di marmo classico, del I secolo d.C., portata qui da Roma nel lontano 1627, credendo che fosse il Pompeo Magno , la statua sotto la quale – secondo una leggenda – fu pugnalato Giulio Cesare. Un capolavoro che solo Villa Arconati può vantare.

la Biblioteca Arconati , che conserva duemila volumi antichi, frutto di quattro secoli di collezionismo di tre grandi famiglie aristocratiche milanesi.

il camerino funebre di Gaston de Foix : è stato ricostruito nel 2023 grazie alle copie ottocentesche dei frammenti del monumento, progetto realizzato grazie alla collaborazione con il Castello Sforzesco di Milano. Un’opera di cui persino Canova, in visita alla collezione di Castellazzo nel primo Ottocento, disse «opere di tal natura sono pressoché impossibili ai nostri giorni».

le scuderie : furono costruite partendo dallo studio del codice di Leonardo da Vinci della “scuderia ideale”, uno dei dodici codici acquistati da Galeazzo Arconati e donati alla Biblioteca Ambrosiana nel 1637.

Un giardino unico nel suo genere

Villa Arconati vanta un parco monumentale di ben dodici ettari, che è oggi uno dei pochissimi esempi di giardino all’italiana e alla francese conservati in tutta la Lombardia, non avendo subito un ammodernamento “all’inglese” nell’Ottocento, come invece accadde a moltissimi parchi della zona.

Il giardino di Villa Arconati è un luogo incantato con statue classiche, berceaux, fontane i cui giochi d’acqua sono stati realizzati partendo dallo studio diretto del Codice Atlantico di Leonardo.

Tra i suoi tesori:

il Teatro di Diana : il più grande e imponente dei teatri della Villa – luoghi di svago, di rappresentazione e di parola, in cui conversare o recitare una parte (non solo per diletto, ma anche per “astuzia”) – è dedicato alla dea della caccia, passatempo prediletto dell’aristocrazia anche a Castellazzo.

il Teatro Grande : il centro del giardino all’italiana è il più complesso dei teatri, con una grande fontana centrale in marmo, la Scalinata dei Draghi e ben due teatri che si intrecciano tra loro: il Teatro delle Stagioni e la Piana delle Otto Statue dedicate ai sensi.

il Labirinto : ricostruito studiando le incisioni storiche settecentesche, è ancora oggi un luogo incantato, in cui perdersi per ritrovarsi nella fresca brezza estiva.

la Voliera : recentemente restaurata, ad oggi è uno dei più begli esempi di padiglione per gli uccelli “esotici”. Nel Settecento ospitava gli struzzi, oggi invece vi si possono ammirare i pavoni della Villa.

. il parterre : realizzato su un’estensione di ben due ettari, è uno dei pochissimi esempi di giardino alla francese della Lombardia. È la massima espressione della “grandeur” e del gusto settecentesco per l’eleganza e raffinatezza.

Come visitare villa Arconati

I nostri Ospiti hanno diversi modi per visitare Villa Arconati la domenica:

Con una v isita libera : il biglietto d’ingresso è giornaliero, ovvero consente di rimanere alla Villa anche per l’intera giornata per chi lo desidera, dalle 11.00 alle 19.00. Con l’ausilio della mappa in omaggio all’ingresso o con la nuovissima App “Arconati Garden”, scaricabile gratuitamente sul proprio dispositivo, i Visitatori potranno passeggiare sia nel Giardino che nelle sale del Palazzo, scegliendo quanto a lungo soffermarsi in ogni ambiente.

Con una v isita guidata : le nostre appassionate Guide volontarie sono a disposizione del Pubblico per far conoscere la storia, e le storie, che hanno caratterizzato Villa Arconati nel corso di quattro secoli. Il percorso di visita si snoda su parte del Giardino e del Palazzo, con un itinerario di circa 90 minuti, che tocca gli ambienti più rappresentativi per far scoprire ai nostri Ospiti tutti i segreti di questo luogo dal fascino senza tempo. Prima e/o dopo la visita guidata, i Visitatori potranno rimanere alla Villa per tornare a rivedere gli ambienti che hanno particolarmente gradito, o anche solo per una passeggiata all’insegna della bellezza.

Con il Far Pass 2025 : per tutti coloro che amano Villa Arconati e desiderano tornare più volte nel corso dell’anno, anche solo per una passeggiata tra Arte, Natura e Cultura, per un caffè in compagnia o per un “pranzo da Signori” nell’atmosfera unica della Sala Rossa, c’è il FAR Pass, che consente di tornare ogni volta che si desidera nel corso delle domeniche d’apertura senza più dover pagare il biglietto d’ingresso (€ 35,00 – esclusa visita guidata).

Eventi e attività 2025

Fondazione Augusto Rancilio è lieta di presentare, grazie alla preziosa collaborazione e al sostegno di numerosi partner istituzionali e privati, un ricco programma di eventi e attività artistiche, culturali e sociali per l’anno 2025.

Il calendario completo sarà presto disponibile sul sito web di FAR e sui nostri canali social, intanto possiamo annunciare alcuni tra gli appuntamenti imperdibili:

Mostra di arte contemporanea: prosegue il progetto di valorizzazione dell’arte contemporanea con una grande mostra in cui le opere dialogheranno con alcuni tra gli ambienti più rappresentativi di Villa Arconati. Con la curatela di un grandissimo nome a livello internazionale, questa mostra intende anche riunire insieme e mettere in dialogo diverse gallerie italiane e internazionali. Da aprile.

Festival della mitologia: inaugurato l’anno scorso e particolarmente apprezzato dal Pubblico, torna anche quest’anno il Festival dedicato alle figure mitologiche che popolano Villa Arconati, e non solo. Con la direzione artistica di Massimiliano Finazzer Flory, quattro appuntamenti con grandi esperti del settore per parlare di mitologia in modi sempre nuovi, attuali e non convenzionali. Da maggio.

Il Filo della storia il progetto di rievocazioni storiche in collaborazione con i rievocatori de “Il Tempo Ritrovato” consente ai Visitatori di rivivere usi e costumi della vita in Villa nei secoli di maggior lustro di questo luogo incantato. Un modo innovativo di conoscere, in prima persona, immersi nella storia. Un appuntamento al mese, da aprile a dicembre.

Cene a tema: un nuovo progetto di “edutainment” viene inaugurato quest’anno dalla nostra Fondazione. Si tratta di un progetto che unisce alcune tra le più grandi passioni degli italiani: il buon cibo, il gusto, la cultura, l’arte e lo spettacolo, per vivere un’esperienza davvero unica.

Il primo appuntamento sarà una Serata ottocentesca: una passeggiata guidata da una delle antiche padrone di casa, sarà resa unica da inframezzi musicali dalle più celebri arie delle opere di Giuseppe Verdi. Seguirà una cena con musica dal vivo, durante la quale saranno serviti piatti studiati dai menù dell’epoca. In maggio.

Un pranzo da signori

Il Caffè Goldoni, l’elegante punto ristoro della Villa che prende il nome dal celebre commediografo veneziano ospite in Villa “alla corte” di Giuseppe Antonio Arconati nelle estati di metà Settecento, offre ai visitatori una ricca selezione di cibi, bevande, merende dolci e salate. Propone, inoltre, ogni domenica il lunch, dalle 12 alle 15, per un’esperienza di “gusto” da veri Signori d’altri tempi.

Il pranzo è al costo di 35 euro comprensivi di acqua, vino e caffè, mentre 30 euro per possessori di Far Pass 2025. Info e prenotazioni al numero 39.393.6638140. L’accesso al Lunch è consentito previo acquisto del biglietto d’ingresso.

Il bookshop Far

Nell’ambito del proprio progetto per il sociale, Far sostiene realtà che promuovono l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani e delle persone svantaggiate a livello cognitivo e sociale. I prodotti del Bookshop Far sono realizzati grazie alla collaborazione con artigiani locali per sostenere la ricchezza della territorialità: si tratta di prodotti realizzati in esclusiva per Villa Arconati: decorazioni per la casa, candele profumate, l’oggettistica che richiama i pregiati decori della Villa, i gioielli realizzati con i motivi ornamentali della Villa, i volumi editi sui “Tesori del Palazzo” e i “Tesori del Giardino”, il libro sulle “Ville di Delizia” di Marc’Antonio Dal Re con le incisioni settecentesche sulla Villa, per regali esclusivi e dallo spirito solidale.

Villa Arconati| apertura al pubblico 2025

Ogni domenica dal 23 marzo al 14 dicembre, è possibile visitare Villa Arconati negli orari d’apertura, dalle 11 alle 19 (con ultimo ingresso alle 18). Il costo dell’ingresso intero è di 11 euro, mentre il ridotto (ragazzi 11 a 17 anni e persone diversamente abili) è al prezzo di 8 euro. Gratuito per ragazzi fino a 10 anni ed accompagnatori di persone diversamente abili. L’ingresso e la visita guidata è disponibile al costo di 16 euro, 13 euro il ridotto. Si consiglia l’acquisto del biglietto on-line sul sito www.villaarconati-far.it

Per informazioni è possibile contattare il numero +39.393.8680934 o all’indirizzo mail [email protected]



Passeggiate guidate nel giardino

Una passeggiata guidata alla scoperta degli ambienti più ricchi dal punto di vista storico-artistico e architettonico del giardino all’italiana, come i teatri dedicati ai miti classici, al tempo e alle Stagioni, fino ad arrivare al parterre, uno dei pochissimi giardini “alla francese” della Lombardia.

La visita permetterà, inoltre, ai Visitatori di scoprire gli ambienti che nel biennio 2023-2024 sono stati interessati dagli interventi di restauro finanziati dalla vincita del bando Pnrr dell’Unione Europea, volto a rigenerare e riqualificare i parchi e giardini italiani di interesse culturale.

La visita guidata, della durata di circa un’ora, si snoda su un percorso di circa 1 km di viali in ghiaia e terra battuta, solo parzialmente accessibili a persone con ridotta capacità motoria. L’attività si svolgerà quasi esclusivamente all’aperto, poiché coinvolgerà gran parte del Giardino di Villa Arconati; tuttavia, saranno eccezionalmente visitabili anche alcuni ambienti del Palazzo solitamente non inseriti nei percorsi di visita guidata. Al termine della visita i partecipanti non potranno rimanere all’interno del giardino. I possessori del biglietto della visita guidata speciale del Giardino avranno diritto ad un ingresso ridotto la domenica.

La fondazione

Fondazione Augusto Rancilio è un ente culturale senza fini di lucro fondato nel 1983 e intitolato alla memoria dell’architetto Augusto Rancilio, prematuramente scomparso all’età di 26 anni. La Fondazione promuove e sostiene progetti in campo sociale, artistico e culturale, con una particolare attenzione alla tutela del patrimonio storico-artistico nazionale.

Nell’ambito della sua attività, Far si occupa del progetto di restauro di Villa Arconati per tutelare e promuovere la conoscenza e la riconversione culturale di un bene che è a tutti gli effetti una delle eccellenze artistiche del territorio lombardo. FAR organizza, inoltre, eventi e attività per la valorizzazione della Villa: rievocazioni storiche, visite guidate, percorsi tematici, eventi enogastronomici, serate di gala.

La Fondazione sostiene, inoltre, il mondo delle arti e della cultura, promuovendo la collaborazione con le maggiori università italiane, sostenendo i giovani meritevoli organizzando mostre di fotografia, arte moderna e contemporanea, spettacoli teatrali e musicali, conferenze, workshop, appuntamenti culturali.

Nell’ambito del suo progetto per il sociale, Far sostiene realtà che promuovono l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani e delle persone svantaggiate a livello cognitivo e sociale. Realizza i prodotti del Bookshop Far grazie alla collaborazione con artigiani locali per sostenere la ricchezza della territorialità.