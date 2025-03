Volley

SARONNO – Sabato pomeriggio e sera la 20′ giornata del campionato di volley serie B maschile. Passo falso interno al Paladozio per la Pallavolo Saronno battuta 0-3 dal Sant’Anna in una gara comunque combattuta: lo dicono i parziali, di 27-29, 26-28 e 20-25. Impegno facile e vittoria come da pronostico per la capolista Miretti Limbiate che ha travolto, 3-0, l’Impresind Desio mentre la Rossella Caronno ha espugnato, 1-3, il campo del Novi.

In graduatoria dunque Limbiate saldamente al comando, poi un gruppone di squadre compreso Saronno, si fa sotto anche la Rossella Ets di Caronno Pertusella.

Risultati

Volley Parella-Ciriè 1-3, Alto Canavese-Ag Milano 3-0, Novi-Rossella Ets Caronno 1-3, Val Chisone-Garlasco 1-3, Miretti Limbiate-Impresind Desio 3-0, Yaka Malnate-Vero Monza 1-3, Pallavolo Saronno-Sant’Anna Torino 0-3.

Classifica

Miretti Limbiate 45 punti, Ciriè, Pallavolo Saronno e Garlasco 41, Rossella Ets Caronno 37, Parella Torino 35, Yaka Malnate e Vero Monza 31, Sant’Anna 29, Novi 28, Alto Canavese 27, Impresind Desio 16, Val Chisone 9, Ag Milano 6.

(foto Giovanni Pini: Rossella Ets Caronno in azione in un precedente incontro di campionato)

23032025